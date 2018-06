Premier előtt kellett megoperálni: a Kortárs Balett új produkciójából még 20 perc hiányzott, amikor megsérült

Székben ülve koreografálja a Szegedi Kortárs Balett legújabb bemutatójának utolsó jeleneteit Enrico Morelli. Fotó: Kuklis István

Kevesebb mint két hét van már csak hátra a Szegedi Kortárs Balett legújabb premierjéig: a Műpában mutatják be az Orfeusz és Euridiké című, egész estés produkciójukat. Néhány napig azonban úgy tűnt, nem biztos, hogy el tud készülni a darab, a koreográfus, Enrico Morelli ugyanis komoly sérülést szenvedett.– Éppen az operabarátok találkozójára készültünk, ahol egy részletet be is mutattunk volna az új darabból, előtte azonban még próbája volt – idézte fel az egy héttel ezelőtti eseményeket Pataki András , a Szegedi Kortárs Balett igazgatója. – Jött a telefon, hogy baj van: egy mozdulat után reccsent Enrico térde, és behajlítva maradt.A találkozó helyett tehát az olasz koreográfus a sürgősségire ment, ahol kiderült, hogy levált egy porc, és beékelődött a térdében. – Kis gondolkodási idő után úgy döntött, az lesz a legjobb, ha azonnal megműtik, így ugyanis még volt esélyünk rá, hogy be tudja fejezni a darabot, amiből akkor még 20 perc hiányzott – mesélte Pataki András.Az operációt Varga Endre professzor végezte el, akinek csak ebben az évben 3 térdműtétet és 2 bokasérülés ellátást köszönhet már a társulat. Lapunk kérdésére a professzor elmondta, az operáció jól sikerült, a koreográfus gyorsan fel fog épülni.– Jól vagyok, nincsenek fájdalmaim. Ez az orvos pedig egy varázsló, hiszen a műtét másnapján már sétáltam – mesélt állapotáról Enrico Morelli, aki kedden már ismét dolgozott. Igaz, egyelőre főleg ülve. – Megkértem kollégámat, Michele Merolát, akivel Olaszországban közös iskolát vezetünk, hogy segítsen nekem. Így most ő az, aki a mozgásokat bemutatja. Szerencsére, mivel ez már a harmadik közös munkám a társulattal, kialakult egyfajta közös gondolkodás, így sokszor nincs is szükség arra, hogy megmutassam, mire gondolok, tudják ők is – mondta a koreográfus, aki hozzátette: az utóbbi napok sok mindent átértékeltek benne.– A baleset előtt nagyon ideges voltam a premier miatt, a kórházban azonban, látva a súlyos sérülteket, rájöttem, hogy vannak ennél sokkal nagyobb problémák is az életben. Ráadásul annak ellenére, hogy egy idegen országban vagyok, lett egy új családom, hiszen az egész társulat együtt aggódott értem, éreztették, hogy fontos vagyok nekik.A 39 éves koreográfus úgy tervezi, hétvégén már teljes erőbedobással dolgozik majd, hogy az egész estés darab tökéletesen összeálljon a premierre. Orfeusz és Euridiké szerelmének fájdalmas és tragikus a történetét egyébként a szegediek is láthatják majd: ez lesz a balett őszi bemutatója.