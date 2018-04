Presztízs az amerikai ösztöndíj

Az ösztöndíjra főiskolai, egyetemi hallgatók továbbtanulási, míg a már diplomások oktatási, kutatási céllal utazhatnak az Egyesült Államokba 5 vagy 9 hónapra. Jókay Károly, a Fulbright Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottságának igazgatója elmondta az érdeklődőknek, ez nemcsak egy tudományos ösztöndíj. Fontos, hogy a résztvevők kulturális értékeket is közvetítsenek. Ezt megerősítette Mátyás Dénes korábbi ösztöndíjas, aki clevelandi egyetemen oktatott. Elmondta, már a felvételin is megkérdezték tőle, milyen ötletei lennének a magyar kultúra megismertetésére, ő a magyar néptáncot mutatta be Amerikában.A túljelentkezés átlagban két- háromszoros, a pályázók 70 százalékát behívják személyes elbeszélgetésre. Pályázni május 22-éig lehet, részletes információkat a szervezet honlapján ( www.fulbright.hu/for-hungarians ) találhatnak az érdeklődők.