Próbalábat kap Bogi

Orosházi iskola is gyűjtött



A 2,1 millió forintot május 27-én adtuk át a Licsicsányi családnak. Ám azóta is érkezett pénz a Lapcom Média Alapítványhoz, Bogi nevére. 116 ezer 500 forintot az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai gyűjtöttek. Ezt is átutaltuk Licsicsányiéknak. Bogi és családja hálás a segítségért.

Bogi boldog, hogy hamarosan újra járhat. Fotó: Török János

– Nagyon boldog Bogi, és természetesen Viki is örül annak, hogy az ikertestvére újra talpra fog állni! – mesélte Licsicsányiné Oláh Zsuzsanna. Az ikerlányok történetéről nemrég többször írtunk lapunkban, a Lapcom Média Alapítvány történetének legsikeresebb gyűjtését szervezte Boginak. Mindkét kislány maradandó fogyatékossággal jött a világra: Viki nem lát, és értelmileg sérült, Boginak pedig születése után 3 nappal le kellett vágni az egyik lábát. Műlábbal azonban megtanult járni.Bogi megnőtt, a művégtagot pedig nem lehetett tovább bővíteni, így a kislány fél éve nem tudja használni (2017. május 13.: Kinőtte a műlábát Bogi, kerekesszékbe kényszerült). A lányok édesapja néhány éve meghalt. Az anyuka egyedül nevelte fel az öt gyermeket, akik közül ketten már felnőttek. Zsuzsanna dolgozik, de a művégtag önköltségét nem tudta a családi kasszából kigazdálkodni. Miután megírtuk Bogi történetét, soha nem látott összefogást tapasztaltunk (2017. május 29.: 2,1 milliót gyűjtöttünk, Bogi ismét talpra állhat).

– Bogi azóta gyógytornán vesz részt, hetente kétszer. Itthon eddig is masszíroztam a csonkját. Most a szakember segítségével készítjük fel Bogi rövid lábát, ahogy mi hívjuk, az új művégtag használatára. Gerinctorna is része a munkának. Nem egyszerű, de a kislányom jól veszi az akadályokat. Időközben voltunk lábpróbán Budapesten. Csütörtökön kapjuk meg a próbalábat, amit két hétig használ majd Bogi. Ez alatt az idő alatt kiderül, hol kell esetleg igazítani rajta. Már nagyon várja. Pénteken együtt jön haza a család Budapestről. Hozzuk Vikit is, aki a fővárosban tanul, egy speciális iskolában – számolt be az anyuka.