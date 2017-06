Próbalábbal ment Bogi a játszótérre

Ez a láb sokkal jobb, mint a régi volt.

– Anya próbál rávenni, hogy maradjak egy kicsit nyugton, ne mászkáljak annyit az új lábbal. De hogy bírnám ki? Fél éve erre vágytam, semmi másra! – mondta leírhatatlan örömmel Licsicsányi Bogi , aki már a játszótérre is lábon ment tegnap, a vakáció első napján. Igaz, most még mankót is vitt magával. Amíg meg nem ismerik egymást ő és a láb, szükség van egy kis segítségre.– Bogi annyira feltuningolta magát, hogy aludni sem tudott. Hajnali fél 5-kor jött csak álom a szemére, annyira örült – mondta Bogi édesanyja, Licsicsányiné Oláh Zsuzsanna . A 14 éves Boginak háromnaposan kellett amputálni a lábát. Művégtaggal megtanult járni, de februárban kinőtte azt. Azóta kerekesszékkel tudott csak közlekedni (2017. május 13.: Kinőtte a műlábát Bogi, kerekesszékbe kényszerült).

A családnak nem volt pénze az új lábhoz szükséges önerő kifizetésére. Olvasóink azonban segítettek. A Lapcom Média Alapítvány rekordidő, mindössze két hét alatt 2,1 millió forintot adhatott át a számos nehézséggel küszködő családnak. Mint megírtuk, Bogi ikertestvére, Viki nem lát, és értelmileg is sérült.– El sem mondhatom, milyen boldogok voltunk, amikor csütörtökön Budapesten felpróbálta Bogi a lábat. Még biztonsági öv sincs rajta, mint a régin. A combcsonknál a tok egy speciális behúzózsákkal vákuumot képez. A csonk veszi fel a tok formáját, nem fordítva. Ez a láb jobb, mint a régi volt. Mindketten sírtunk örömünkben, azután következett be a csoda. Bogi ismét két lábbal állt a földön – mesélte az édesanya. – Az első négy lépés simán megvolt, az ötödiknél Bogi elesett. De felállt, és ment tovább.A kislány tegnap már a lépcsőzést is kipróbálta. Úgy vette az akadályokat, mint bárki más. A régi láb erre nem volt alkalmas. A próbaidőszak két hétig tart. Ez idő alatt kiderül, hogy töri-e a lábcsonkját, kell-e rajta igazítani.– A fokozatosság elvét be kellene tartani, de Bogi, ahogy hazaértünk Pestről, már ment is ki az udvarra, utcára, és több szomszédnak, ismerősnek megmutatta a lábát. Azt mondta: „Fél évig ültem, anya, most már menni akarok!" Éjjel is újra és újra felvette. Amikor lefeküdt kicsit pihenni, a feje mellé rakta. Új cipőbe öltöztette, babusgatta. Az előző napokban volt egy megható beszélgetésünk. Autóban ültünk, és egyszer csak Bogi nagy komolyan, mint egy felnőtt, megszólalt: „Tudod, anya, mindig is nagyon szerettem a sétálólábamat, de soha nem gondoltam volna, hogy ennyire hiányzik majd az életemből!" Nagyon szíven ütött ez a mondat. Ha belegondolunk, milyen természetes, hogy jövünk, megyünk a lépcsőn. Boginak pedig ez volt minden álma az utóbbi időben. Most teljesült. A kerekesszéket pedig a konyha csücskébe tolta. Kislányom most hetedikes, ők ballagtatják a nyolcadikosokat. Azt mondta, a ballagásra már az új lábbal megy. Nem is tudom, mikor voltam ilyen boldog, mint most. Talán akkor, amikor az első műlábát megkapta. Köszönjük mindenkinek, hogy a gyermekem álma megvalósulhatott!