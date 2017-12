Programok egészen Karácsonyig a Szegedi Karácsonyi Heteken

A Széchenyi téren csütörtökön a Mosolygó Kórház Alapítvánnyal készíthetnek karácsonyi díszeket a gyerekek, családok, pénteken 18 órai kezdettel fellép a Csiga Duó, szombaton pedig a Manó ajándékkészítő műhelyben lehet elkészíteni az utolsó díszeket a karácsonyfára. Szeged óriás építőkockái is várják még december 24-ig a játszani vágyókat, és természetesen mennyei forralt bor különlegességekkel is felmelegedhetünk.



A Dóm téren vasárnapig megtekinthető a Bogyó és Babóca kiállítás, és a szalmalabirintusan is lehet még kalandozni egyet a karácsonyi készülődés közepette.



Szeged adventi koszorúján a negyedik gyertyát vasárnap este 23 órakor gyújtják meg.