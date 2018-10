Programokban gazdag októbert ígér a MASZK

A független színház rajongóinak a MASZK Egyesület színes és sűrű programkínálatot állított össze októberre. Kedden már le is ment az első darab, A megtorlás napja, amely Elliot Rodger Kifordult világom című önéletrajza alapján készült.



Ma viszont egy táncelőadás érkezik a régi zsinagógába. Fehér Ferenc The Stationje 2017-ben elnyerte a zsűri különdíját a XXII. Masdanza International Contemporary Dance Festival of The Canary Islands fesztiválon. A hazai kortárs tánc őstehetségét egyébként idén nyáron is láthattuk a THEALTER-en. Ezúttal Mikó Dávid társult hozzá.



Csütörtökön zenés komédiára kerül sor. Malko Teatro Balkáni szindrómája foglalja el a zsinagóga színpadát,

C. Nagy István rendezésében. A Balkáni szindróma egyébként a XIV. Szegedi Bolgár Kulturális Napok programja. Pénteken Mándy Ildikó Társulata hozza el A macska neve című darabját. Elvégre a macska sok híres művész múzsája volt. Történeteik táncban, prózában, zenében macskáról és emberről, a macska és az ember kapcsolatáról szólnak ismert és kevésbé ismert alkotók műveinek felhasználásával.



8-án már Maléter Pálné életmonológját adja elő a Jászai Mari-díjas Szamosi Zsófia. Maléter Pál özvegye, a szellemileg és fizikailag is fiatalos Gyenes Judith 86 éves. Vele interjúztak az alkotók hónapokon át, s ebből a 15 órányi anyagból született meg az előadás, amelyet Lengyel Anna rendezett.



Kis kihagyás után eljön a Ziggurat Project egy különleges produkcióval, Esumi és Asao címen. Az előadás férfi és nő egymásra találását örökíti meg a japán és a magyar színházi hagyományok egymásra hatásával kísérletezve. Esumit Kovács Emese, Asaót Kalmár Ákos táncolja október 14-én.



18-án az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékén működő Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhelynek performatív bemutatói a zsinagógában végződnek. Az estet a DoN’t Eat Group A halál kilovagolt Perzsiából című színházi előadásából készült film bemutatójával zárják. Utóbbi kivételével minden előadás fél 8-kor kezdődik – az egyetem programja kivétel, az este 6-kor.