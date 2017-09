Puffasztott rizst esznek csipsz helyett a diákok - ahol átálltak az egészséges büfére, jelentősen csökkent a forgalom

Levelet kaptak az igazgatók az EMMI-től

Tanítás előtt vették meg a fiúk az energiaitalt. Fotók: Török János

– Micsoda? Nincs csoki? Te jóisten! – pattant fel a szegedi Gábor Dénes iskola büféjében a padról Nyári Zoltán, és odament a pulthoz meggyőződni róla, nem vicceltünk.A 18 éves fiatalembert arról szerettük volna faggatni, mit szól ahhoz, hogy már csak egészséges ételeket lehet vásárolniuk a suliban, de ebből is kiderült, neki még nem tűnt fel a változás. Abból pedig, hogy éppen energiaitalt iszogatott a barátjával, azt is kitaláltuk, hogy nem ő a fő célközönsége a salátáknak és gyümölcskelyheknek.– Megvettük tanítás előtt a kinti boltban – mutatott dobozos italára Nagy Dániel, jelezve, ezek után sem jelent majd akadályt, ha olyasmit szeretnének tízóraizni vagy ebédelni, ami egyébként tiltólistás termék a büfében.

Idő kérdése, és a diákok átállnak

Büfé a szegedi Gábor Dénes iskolában. Még hozzá kell szokniuk a diákoknak, hogy változott a kínálat. Fotók: Török János

Bár ajánlás már évek óta volt arra vonatkozóan, milyen termékeket áruljanak az iskolai büfékben, ezt az üzemeltetők inkább csak javaslatként fogták fel, amelyet felülírtak a piaci igények. Augusztusban azonban levelet kaptak az iskolaigazgatók az Emberi Erőforrások Minisztériumától egy listával, hogy mit szabad és mit tilos szeptembertől árulni az iskolák büféiben. Azt is jelezték: jogi következményekkel számolhat, aki a csipszadó hatálya alá eső termékeket forgalmaz. Természetesen az átálláshoz kellett egy kis idő, hamarosan azonban minden iskolai büfé az előírásoknak megfelelően üzemel majd.– Csak olyan édesipari terméket árulhatunk, aminek 40 százalék alatt van a cukortartalma. Ehhez egyesével mindent át kellett nézni, hogy csak ilyen maradjon a polcon – mesélte Lázár Ferenc, aki Szegeden 19 büfét üzemeltet. – Míg a gyömbér megfelel az előírásoknak, a tonik nem, de volt rostos üdítő is, amit el kellett tüntetni. A csoki helyett keksz és müzliszelet van, és sok édes tejtermék.A vállalkozó elmondta: az új rendszer bevezetése óta 25-30 százalékkal esett vissza az iskolai büfék forgalma. – Bízom benne, hogy idő kérdése, és a diákok átállnak az új termékekre. Tulajdonképpen azt veszik, amit látnak, így most már elviszik a puffasztott rizst is. Persze sok múlik azon, ki milyen családból érkezett. Az elitnek mondott iskolákban eddig sem tudtuk eladni a csipszet, a szakmunkásképzőben viszont, ahol dohányoznak az iskola előtt a fiatalok, nem veszik meg a salátát, inkább a cigizést összekötik egy gyors vásárlással a közeli boltban. Mondjuk az is egy furcsa helyzet, hogy szülői engedéllyel ki kell engedni a diákokat az iskolából dohányozni, én viszont nem adhatok el nekik csokoládét.

A gumicukor a legfájóbb pont

A szegedi Arany János Általános Iskolában is megreformálták a büfét.

Tapasztalataink szerint egyébként a Túró Rudi és a tejszelet lett a két kedvelt alternatívája a csokinak – előbbit kért Pigniczki Mercédesz is. – Végül is ez is csokis – magyarázta. Arra a kérdésre, mi hiányzik neki a régi kínálatból, gondolkodás nélkül rávágta: a ropi. Az általános iskolákban a gumicukor eltűnése jelentheti a legfájóbb pontot, és nem csak azért, mert szerették a kicsik elrágcsálni szünetekben.– Ötforintos darabáron árultuk. Ennek is volt értéke, hiszen a gyerekek megtanultak vásárolni, ráadásul akármennyire kevés pénzük volt, kaptak valamit érte – fogalmazott Lázár Ferenc. Kíváncsiságból egyébként megfigyeltük, mit vásárol a negyedikes Edvin az Arany János Általános Iskolában. Először savanyúcukor-port kért, hiába. Aztán reménykedve rámutatott egy felső polcon lévő lapos termékre, hogy akkor azt a csokit. Mikor kiderült, hogy müzliszeletet választott, beletörődő arccal annyit mondott: azért az is jó lesz.

Van, ahol az otthoni ételt is szabályozzák



Tavaly nagy nemzetközi visszhangot váltott ki egy édesanya Facebook- posztja. Egy ausztrál nő lefotózta, milyen levelet kapott 8 gyerekes barátnője egy óvodából: a szomorú fej ábrája alatt az a szöveg olvasható, hogy csokoládés sütit csomagolt a gyereknek, ami „piros kategóriás" az intézményben, és legközelebb legyen szíves egészségesebb ételt választani a gyermekének. A posztot közzétevő nő azt javasolta egyébként az anyukának, hogy másnap tegyen be a csomagba két sütit, és küldje el a pedagógust a francba. Hogy végül mi lett a történet vége, nem derült ki.

– Két étkezés között valamelyik szünetben jól esik a diákoknak akár egy kis szelet csoki, keksz, vagy nápolyi – mondta tapasztalatairól Csatordai Balázs, aki eladóként dolgozik Szentesen, a Horváth Mihály Gimnáziumban, az édesapja által üzemeltetett büfében. – Készítünk szendvicseket is, sok zöldséggel és sajttal. Ehhez többféle kifliből, zsemléből választhatnak a fiatalok. A melegszendvicset különösen szeretik. Szezonálisan mindig más és más gyümölcsöt is árulunk az epertől az almáig, narancsig. Tartunk ásványvizet, szénsavas és rostos üdítőket is. Ilyenkor azonban már népszerűbbek a meleg italok, a tea, a kakaó és a forró csoki. Kedvelik a tejes termékeket is a gimisek, például a tejszeletet és a tejberizst – tette hozzá.