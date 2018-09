Pusztamérgesé lehet a megyei oktatásügy legnagyobb talánya

Ez a ház huszonkét éve az ország egyik legmodernebb iskolaépülete volt. Fotó: Frank Yvette

„Az oktatás szünetel" – olvasható Pusztamérges honlapján a középiskola neve mellett. A szünet három éve tart. 2015- ben a még ott tanuló, szűk egyosztálynyi diákot és tanáraikat az érettségiig az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti szakképző fogadta be, az épületet bezárták. Akkor még nem volt húszéves. 1996-ban építették. A helyi emberek társadalmi munkája is benne volt, a legnagyobb részben Börcsök Antalon, az akkori polgármesteren múlt, hogy létrejött. A pedagógus-községvezető meggyőződése volt: ahhoz, hogy a település fejlőd-jön, a mezőgazdaságban megtermelt értéket helyben kell földolgozni.A családok megélhetését biztosító, rendes munkahelyek kellenek, és ehhez kötődő szakképzés. A helyi gyerekek pedig tizennégy évesen ne kerüljenek be a városba, kollégiumba, amíg csak lehet, maradjanak a saját közösségükben. Ennek az elképzelésnek volt ellenzője, de akkor elég támogatója is. Az iskolához a helyi és a megyei önkormányzat mellett a német Észak-Rajna-Vesztfália tartomány anyagi támogatását is sikerült megnyerni. Az ország egyik legmodernebb iskolaépülete készült el, kollégiummal, nyelvi laborral, tankonyhával, annyi számítógéppel, amennyire szükség volt. Sok kíváncsi látogatót fogadtak itt, dán turisták is jártak az intézményben. Egy ideig úgy tűnt, bejön az az elképzelés, amit az ezerlelkes falu elgondolt.– Ha megtaláltuk volna a megfelelő vezetést, nem is lett volna probléma – utalt az önkormányzatnak az igazgatóval kirobbant konfliktusára az egykori polgármester. A kilencvenes évek vége és az ezredforduló volt az az időszak, amikor a gyereklétszám országszerte tapasztalható csökkenése miatt élesedett a verseny az intézmények között a gyerekekért. Húsz-harmincezres kisvárosok sem tudták hosszú távon tovább vállalni a középiskolák fönntartását, mert egyre több pénzt kellett hozzátenni saját költségvetésből az államtól kapott finanszírozás mellé. A megyei önkormányzatra hárult ez a feladat. A megye fönntartásában volt az iskola, amikor a Bedő Albert erdészeti szakképző tagintézménye lett. A megyék vagyonának és a középfokú oktatásnak az államosítása után az iskola gazdája a vidékfejlesztési minisztérium, majd a Földművelésügyi Minisztérium lett. Szóba került, hogy átvehetné a Szeged–Csanádi Egyházmegye, de a püspökség ezt nem akarta.A 2015-ös bezárás – szüneteltetés – óta is tárgyalt az egyházzal az önkormányzat, de arra jutottak, nehéz lenne újraszervezni az oktatást. A helyieket azóta is foglalkoztatta, mi lesz a legendás épület sorsa.Tavaly év elején hangzott el a pusztamérgesi képviselő-testület ülésén, hogy B. Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatta az önkormányzatot: az állam visszaadná az épület tulajdonjogát. A FOBU Kft. baromfitartással kapcsolatos OKJ-s képzést tervezett itt. Az egyházzal is egyeztettek megint, de a püspökség e kezdeményezésben sem látott fantáziát. Szóba került, hogy a kollégiumot – amikor nem kell fűteni – magánszemélynek is bérbe lehetne adni. A testület és a helyiek azt szeretnék, ha valamiképpen munkalehetőség jönne létre az épület használatba vételével. Szóba került az is, hogy bentlakásos idősotthon létesülhetne benne, az ilyen intézményekbe úgyis nagyon sokan jelentkeznek, hosszúak a várólisták.Az önkormányzat mindenesetre levelet írt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.- nek, hogy igen, igényt tart a tulajdonjogra – az ásotthalmi szakgimnázium és szakközépiskola igazgatója, Andrésiné Ambrus Ildikó pedig jelezte, hogy mivel nincs módjuk itt beiskolázásra, oktatási célra nem használják ezt az épületet, nincs rá szükségük. Papp Sándor polgármester szerint ha a jövő héten érdeklődünk, már konkrétumot is tud mondani arról, hogyan állnak a tulajdonjoggal. B. Nagy László országgyűlési képviselőtől tudjuk, az egyeztetés azért húzódik, mert az épületet érinti egy pályázati kötelezettség. Arról, hogy azt melyik fél viselje, nem egyszerű megállapodni. A tulajdonjog átadásához a kormánynak kell döntenie, ez még nem történt meg.Börcsök Antal számára nagy szívfájdalom, hogy a szép indulás után így alakult az iskola sorsa. Azt gondolja most is, hogy bár szükség van színvonalas idősgondozásra, azt az épületet nagyon át kellene alakítani ahhoz, hogy otthonnak alkalmas legyen.– Iskolának épült – mondja Börcsök Antal. – Az a kérdés, hogy ha hazajönnek a fiataljaink és a családos emberek Nyugat-Európából, és nem betanított munkát, hanem rendes szakmát szeretnének, szükség lesz-e a szakképzésre és ezt szolgáló jó épületekre? Szerintem igen.