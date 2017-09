Pusztaszerről a Trónok harcáig: a népszerű sorozat sztárjai imádják a Szász Zsófi mintázta pólókat

– Egy szegedi barátnőm juttatta ki az ajándék pólókat a sorozat szereplőihez – Szász Zsófi maga is meglepődött, hogy mekkora sikert aratott a színészek körében a történet hőseinek ábrázatával nyomott viselet. A Trónok harca már a hetedik éve tartja lázban a fantasy imádóit, Zsófi sem szalasztott el egyetlen percet sem a filmsorozatból. A Pusztaszeren gyerekeskedő fiatal nő néhány kanyarral ugyan, de a rajzolásnál, a filmeknél kötött ki, az előbbivel egyre többet foglalkozik. Hivatalosan ugyan soha nem tanult rajzolni, de másfél évvel ezelőtt olyan irányt vett az élete, hogy akár ki is köthet a grafikánál.

Volt nálam tehetségesebb az osztályban

Számvitel helyett firkálni

– A pusztaszeri általános iskolában volt egy nagyon tehetségesen rajzoló osztálytársam, mindenben őt támogatták – Szász Zsófinak egy kicsit rosszul is esett, mert ő is szeretett rajzolgatni. – Ez a lány most, ha jól tudom – folytatja Zsófi –, műkörmöket fest – Zsófi szerint persze zseniálisan jól rajzolt ez az osztálytársnője, de nem könnyű kikötni annál, amit szívvel csinál az ember, ahhoz nagy kitartás és csökönyösség is szükséges.– A Tömörkény-gimnázium helyett a közgazdasági szakközépiskolába írattak a szüleim, ez sokszor nem kötött le – Zsófi ma már bevallja, hogy ilyenkor rajzolgatott, amit akár szárnypróbálgatásnak is vehetünk. Érettségi után a szegedi egyetemen rendezvényszervezést tanult, majd végül Budapesten kötött ki, itt hat éve filmekkel foglalkozik. Közben persze az interneten meglelt képzőművészeti portálokon rajzolgatni tanul teljesen önállóan, saját tapasztalatain keresztül jön rá fortélyokra. Pár évvel ezelőtt nagy hatással volt rá egy svéd grafikus, azóta még nagyobb elánnal rajzol, legfőképpen állatokat. Az interneten nagy sikerei vannak.

A Trónok harcának stábjáig jutott

– Mivel követem a sorozatot, a Trónok harca is megihletett, elkezdtem a figurákat rajzolgatni – meséli el Zsófi, hogyan is öltöztette fel a szereplőket. – Egy barátnőm a stábban dolgozott, aki több nyelvet is beszél, és egyébként az egykor Szegeden is játszó színész, Sinka Károly unokája – Zsófit ez a barátnője beszélte rá, hogy készítsenek olyan pólókat, amelyekre Zsófi grafikáit nyomják, majd ajándékozzák a Trónok harca sztárjainak. A színészek öröme még Zsófit is meglepte.Az egyébként Dubrovnikban is forgató stábhoz, ahogy lapunkban is írtuk , a makói Lenhardték szíjgyártó műhelyének is köze van, ők a lószerszámokat adják a Trónok harcához.