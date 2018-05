Pusztulnak a halak a Holt-Marosban - Galéria

Pusztulnak a halak az újszegedi Holt-Maros kettes szakaszán. Horgászok vették észre, és hírül adták a Facebook közösségi oldalon is, hogy különböző fajú halak – pontyok, amurok, süllők, csukák, és rengeteg keszeg – döglött meg a vízben.

Jelentettük a történteket a kormányhivatal halászati felügyelőjének, méréseket folytattunk és elkezdtük begyűjteni a tetemeket.

– mondta lapunknak Kemény András, a Herman Ottó Horgászegyesület elnöke.

Elkezdődött a vizsgálat, figyeljük a vizet, mi történik. Ki fog derülni, mi okozhatta a pusztulást. Ami most látszik: valószínűleg nem valamilyen betegség vagy szennyezés okozta ezt a bajt, hanem az, hogy az oldott oxigénszint nagyon alacsony a vízben.

Erre enged következtetni az is, hogy nem egy faj egyedei pusztulnak csak. Az elhullott halak pedig nyitott szájjal, iszappal teli kopoltyúval vetődtek a felszínre. A sokat kibíró törpeharcsák is „pipálnak" a felszínen, azaz, kétségbeesésükben a levegőből próbálnak oxigénhez jutni. Vasárnap egy húsz kiló körüli szürke harcsát is láttak a felszínen, de az még élt, visszahúzódott a mélybe.Az esetről értesült a katasztrófavédelem és a Nébih is.Horgászok szerint az utóbbi tíz év halgazdálkodásának eredménye megy most veszendőbe; hiába vezettek be olyan korlátozást az itteni pecások számára, hogy a 4 kilósnál nagyobb megfogott halakat engedjék vissza. Már hetekkel ezelőtt is volt előjele a pusztulásnak. Akkor jó néhány 6-10 kilogrammos ponty teteme bukkant a felszínre.Hosszú ideje pang a víz az eliszaposodott mederben. A megoldás az lehet, ha átöblítik, felfrissítik a holtágszakaszt, ahogyan erre korábban gyakran volt példa, akkor is, amikor egy csapadékvíz-elvezető csatorna ülepítőjéből szennyezés folyt ide.