Radnóti a bölcsészkarra kérte a válaszokat

Radnóti Babits Mihállyal is Szegedről kezdett levelezni – mutatta az új kötetben Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész. Fotó: Frank Yvette

A kétrészesre tervezett könyv első darabját kedden 18 órakor mutatják be a Grand Caféban. A szerkesztő beszélgetőtársa Mesterházi Mónika költő, műfordító, a kérdező Pál Sándor Attila korábbi doktoranduszhallgató lesz.– Minden, a költő által és hozzá írott levelet beletettem, amit sikerült fellelni. Kivéve a feleségével, Gyarmati Fannival folytatott levelezését, mert azt önállóan jelenteti meg a kiadó – mutatta be az impozáns munkát Bíró-Balogh Tamás . Közzétette a kortársakkal váltott irodalmi leveleket, mellettük helyet kaptak a családi, hivatali és egyetemi dokumentumok.Összesen 467 küldeményt gyűjtött össze a kutató. Sok levél fellelhető a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az Országos Széchényi Könyvtárban és az Akadémia kézirattárában, de számos más levéltárban, könyvtárban is. A másik forrás a magángyűjteményeké, ahonnan kizárólag árverésen cserélnek gazdát a levelek több százezres-milliós értékben. A német és francia nyelvű leveleket lefordították. Minden tételhez leírás és jegyzetapparátus fűződik, hogy az olvasók megtudhassák, miként kell értelmezni az adott sorokat. A szerkesztő a korábban megjelent művekből, például Radnótiné naplójából is idézi a kapcsolódó részeket.

– A négy szegedi egyetemi év meghatározó időszak volt Radnóti életében. Itt ért költővé, itt ért férfivá. 1930 és 1934 között nappali tagozatos hallgatóként tanult magyar– francia szakon, de 1935-ben és 1936-ban is voltak még vizsgái. Tanári diplomát 1936-ban kapott – tette hozzá az irodalomtörténész.Szegeden ismerte meg Sík Sándort, a magyar irodalomtörténeti intézet vezetőjét és Zolnai Bélát, a francia tanszék első emberét, és a „növelő közösség", a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma tagjait, többek között Ortutay Gyulát, Baróti Dezsőt, Erdei Ferencet, Tolnai Gábort. Szegedről kezdett el Babits Mihállyal levelezni, amikor célba vette a Nyugat folyóiratot, hogy ott is közölhesse verseit. A feladóhoz a borítékra a szegedi egyetemet írta, és a Szukováti teret, azaz a mai Egyetem utcai bölcsészkar épületét. Nyilván azért, mert olyan sokfelé lakott a városban, hogy a legbiztosabbnak azt érezte, ha oda kéri a választ.A Szegedhez köthető legjelentősebb anyag a Móra-múzeumban őrzött, Buday György fametszővel váltott közel ötven levél. A sorok a szoros munkakapcsolat mellett egyben egy mély barátságot is tükröznek, sokszor feszültséggel telve. Egyik alkalommal a költő például azt kéri számon a képzőművésztől, hogy miért nem nyilatkozik róla többet érdemben a sajtónak, és miért csak a futottak még kategóriában emlegeti. A válasz nem került elő, de a kapcsolatuk nem szakadt meg, Buday emigrálása után is folytatódott.