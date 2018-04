Rahant, Batmant és Spidermant is keresték a Somogyi-könyvtárban

A szegedi képregényfesztivál és -vásár kísérőrendezvényének indult annak idején a képregénybörze a Somogyi-könyvtárban, most viszont már önálló eseményként szervezik meg.– A szegedi képregénygyűjtőknek azért fontos ez a rendezvény, mert itt régi, antik képregényekre is rá lehet bukkanni – tudtuk meg Oros Sándor könyvtárostól. Ilyen régi darabot keresett Budai Attila is, aki a 80-as évek legnépszerűbb képregény-válogatását, a Kockást lapozgatta. Kiderült, egy konkrét hős kalandjait kereste, így egyesével lapozgatta át a Kockásokat.– A vagány ősember, Rahan volt a kedvencem gyermekkoromban. Sajnos édesanyám odaadta a képregényeimet újsággyűjtő gyerekeknek, ezért vagyok itt, hogy újra összegyűjtsem ezeket – beszélt szenvedélye mértékéről Attila.Emellett még egy magyar képregényt, a Kalyber Joet olvassa, amelynek alkotója, a szegedi Pilcz Roland is ott volt a börzén. Pultja előtt mindig hosszú sor állt, sokan érdeklődtek hőse világának új epizódjai iránt.– 13 éve született meg Kaliber Joe. Most a regényből ismert egyik szereplő történetét rajzolom le – mondta el Roland. Az új képregény, az YKX májusban jelenik majd meg, új külsővel, új stílusban.A legnépszerűbbek – Pilcz Roland alkotásai mellett – az amerikai szuperhősök voltak. Azok nagy rajongója a négyéves Dunai Áron is, akinek Batman a kedvence, ám most Pókember kalandjait választotta.A képregények szerelmesei találkoztak a Somogyi-könyvtárban. Fotó: Frank Yvette