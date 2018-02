Ráhozta a szívbajt az idős asszonyra: majdnem megúszta a pofátlan BMW-s

Csiszárné Kelenczés Mária szemtanúja volt a múlt heti esetnek, Matusovits Tamás kapubejáróját foglalta el az autós. Fotók: Török János

– Akkora sebességgel kanyarodott be a ház elé a BMW-s, hogy azt hittem, elüti a járdán sétáló idős nénit.Az autó végül nem szorította a falhoz, de ez lehet, hogy csak a szerencsén múlott, mert nagyjából húsz centi maradt az épület és a kocsi között – mondta lapunknak Csiszárné Kelenczés Mária, aki szemtanúja volt a múlt heti esetnek. A betegápolóként dolgozó asszony elmondta, hogy mikor a néni rászólt a kocsiból kiugró fiatalemberre, az ordenáré módon üvöltözött vele, konkrétan azt is mondta neki, hogy „te vén kurva". Mária ekkor lépett közbe, és figyelmeztette az autóst, hogy fogja vissza magát, miután pedig a fiatalember elsétált, kihívta a rendőrséget, és szólt a parkolóellenőrnek is.

„sajnos vannak olyan autósok, akik nem a párhuzamos parkolás rendje szerint parkolnak, hanem a fizetőparkoló-helyen kívül, akár zöld területet és a járdát is elfoglalva. Az ilyen helyzetekben a parkolóellenőr nem bírságol, ahogy akkor sem, ha valaki a járdán, kapualjban vagy megállni tilos tábla hatálya alatt hagyja gépkocsiját."

Mária elmondása szerint a parkolóőr először felhívta a főnökét, aki azt mondta neki, hogy nem büntetheti meg az autóst, mert a terület, ahol parkol, az nem hozzájuk tartozik.Miközben az utcán beszélgettünk, kijött a ház tulajdonosa is, akinek a kapubejáróját foglalta el az autós. Matusovits Tamás azt mondta, hogy a fiatalember a szomszéd házban lakó lánynak udvarol, és már többször volt olyan, hogy a ház előtt szabálytalanul állt meg.Megkerestük az ügyben az SZKT-t, ahonnan azt a válasz kaptuk, hogy ők nem tehettek semmit, mert, ahogy fogalmaztak:A rendőrség viszont lépett, és szabálysértési eljárást indított az autós ellen – közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság.Az eset szemtanúja, Csiszárné Kelenczés Mária és Matusovits Tamás, akinek a kapubejáróját már többször elfoglalta a szabálytalankodó autós, felháborítónak tartja a sofőr viselkedését. Fotó: Török János