Rajzfilmünnep Szegeden is

Ez a filmszínház ad otthont a többi vetítésnek is, amelyek neked és szüleidnek is tartogatnak izgalmakat.



A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) idei, díjnyertes munkáit, többet között – a Lázár Ervin író rajongóinak ismerős – A Négyszögletű Kerek Erdőt is megnézheted, majd a Vili, a veréb és a Salamon király kalandjai is műsorra kerül.



A részletes programot megtalálod a rajzfilmunnep.hu internetes oldalon, vagy csak kísérd be a szüleidet a moziba, és érdeklődjetek személyesen.