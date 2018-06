Rakétakilövő-állást idéz a torony, amellyel 3 kilométer mélyre hatolnak - Új kutat fúr a Mol Szegeden

Más is labdába rúghat



A 2013-ban indított bányászati koncessziós rendszerben idén tizenegy hazai terület koncessziós jogára pályázhatnak a szektor befektetői. Szénhidrogén-kutatásra, -feltárásra és -kitermelésre Szeged-Délkeletre is hirdet pályázatot a szakminisztérium. A kiírások nettó százezer forintos vételáron vásárolhatók meg, a benyújtási határidő szeptember 26. A koncesszió időtartama 20 év, de egyszer 10 évvel pályázat kiírása nélkül is meghosszabbítható.

Nagy munkába fogott a móravárosi Lidl parkolója mellett a Mol: hétfő reggel új kutat kezdett el fúrni az olajtársaság a bevásárlóközpontnál. A munka a terület előkészítésével már május elején megkezdő-dött – szemre is komoly mennyiségű földet mozgattak meg azóta a munkagépek.Az elmúlt évtizedek alatt a régi kutak elöregedtek, ezért a szegedi olaj- és gázmezők hosszabb távú működése érdekében a Mol jelentős beruházásokat hajt végre, újabb termelő kutak fúrásával – közölte érdeklődésünkre a társaság. A Móravárosi körút és a Szabadkai út között elterülő részen úgynevezett „mezőfejlesztő program" indult.Évente több kutat is felújít a társaság Szegeden, ám ezúttal újat is fúr. A körtöltésen belül erre 2007-ben volt legutóbb példa. Akkor a „Szeged-32-es" vízszintes kutat fúrták a Cserepes soron a vadaspark mögötti területen – tudtuk meg a Moltól. A mostani munkával együtt egy régi kút felszámolását is megkezdték, ugyanakkor marad még régi termelő kút is az új mellett.A bevásárlóközpont mellett óriási erőkkel vonult fel a Mol. A rakétakilövő-állást idéző fúrótorony mellett többtucatnyi konténert tettek le, óriás- és kevésbé méretes daruk, illetve különböző berendezések láthatók a kerítés mögött. A felvonulási területre sajnos nem léphettünk be.A munka körülbelül augusztus közepéig tart. 3260 méterig hatolnak a mélybe ferde fúrással, így érik el a Bécsi körút és a Boldogasszony sugárút kereszteződésének környéke alatti területet – tudtuk meg a társaságtól.Jól látható és hallható, hogy egy méretes generátor is dolgozik a területen, erre is rákérdeztünk. – Négy darab dízelmotorral hajtott generátor biztosítja a villamos energiát a fúróberendezés gépeinek. Ez sajnos zajjal jár, amit igyekszünk zajvédő falakkal hatékonyan csökkenteni – írta a cég.Tény, hogy ahol technikailag lehetséges, elvégezték a zajárnyékolást, szerencsére nincs a közelben lakóterület, nem úgy, mint amikor két éve az Alsó-nyomási soron dolgoztak.Kevesen tudják, hogy a Mol a belföldi lakossági gázfelhasználás ötödét, az olaj egytizedét termeli ki Magyarországon. Bár a geológiai lehetőségek korlátozottak, egy ideig biztosan lesz saját termelésű olaj és földgáz. Ezért határozott úgy a Mol, hogy jelentős összegeket költ fejlesztésre, kőolaj- és földgázkutatási programokra.