Raklapnyi térkővel zárták le a lakók a Hársfa sétányt Újszegeden

Steiner János szerint a raklapok kihelyezése előtt főútvonalként használták a sétányt. Fotó: Frank Yvette

A frissen elkészült újszegedi Hársfa sétányon autóval közlekedők meglepődve tapasztalhatták, hogy nemrég a Hársfa utca felőli kijáratot eltorlaszolták három raklappal, amelyekre szabályos rendben térköveket tornyoztak. Utánajártunk, ki és miért helyezett útakadályt a sétány végére, és ez mennyiben tekinthető szabályosnak.– A Hársfa sétány lakó-pihenő övezet, ahova a KRESZ szerint nem lehet behajtani, csak a célforgalomnak. Szerintem a lakók rakatták ide targoncával ezeket a térköves raklapokat – magyarázta a környéken lakó Kovács Dénes . – Nem értem, miért kell áthajtani szabálytalanul, amikor jól járható a környék más útvonalon is. Persze sokakban kérdést vet fel, hogy jogosan helyeztek-e útakadályt a sétány végére.– Szabály írja elő, hogy ide gépjárművel az jöhet be, aki itt lakik. A legtöbb sofőr mégis főútvonalként használja a sétányt. Az átépítés alatt elfogadtuk, hogy áthajtanak az úton kocsival, de egy idő után nehezen viseltük, hogy 70-80-nal száguldoznak a környékbeliek – mondta lapunknak Steiner János a Hársfa sétányon álló háza előtt. – Jelenleg ez az út még magánút. Bár többször kértük a várostól, hogy vegye át, eddig ez nem történt meg. Az önkormányzat ugyanis akkor köteles átvenni az utat, ha a kiosztott parcellákon lévő házak 80 százaléka megépül, és most nagyjából 75-nél tartunk – magyarázta.– A környékbeliekkel együtt fizettünk a kivitelezőnek 10 millió forint letétet, amiből kiépült a térköves út, és ezt az összeget csak az út átvétele után kapjuk vissza. Az egyik szomszéd azért rakatta a térköves raklapokat a sétány végére, hogy a mi pénzünkből épült és még magántulajdonban lévő út ne menjen tönkre az átvételig. Február környékén adtunk be kérvényt az átvételre az önkormányzathoz, reméljük, minél hamarabb sor kerül rá – magyarázta az újszegedi informatikus.– A Hársfa sétány útburkolata még kivitelezés alatt áll, mint építési területet a kivitelező jogosan zárta le – válaszolt megkeresésünkre Kósa János , a szegedi polgármesteri hivatal osztályvezetője. – Az út a közlekedési hatóság végleges forgalomba helyező határozatával válik közúttá, és a közforgalom ezután használhatja csak. Ilyen esetben a tervezett úti cél a lezárt szakasz kikerülésével, a környező közutak igénybevételével érhető el – magyarázta Kósa János.