Rákóczi Feri, Vadon Jani és Sebestyén Balázs szerda reggel újra Szegedről szól!

Szegedről szól szerda reggel a Rádió 1 népszerű műsora, a Balázsék. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani egy héten át mindennap más városban ébreszti a hallgatóságot országjáró turnéján, hogy személyesen is találkozhassanak rajongóikkal. Szegeden tavaly már jártak, akkor hatalmas tömeg fogadta őket , így jó emlékekkel térnek most ismét vissza. A plexistúdiót holnap a Reök-palotánál állítják fel, reggel 6-tól 10 óráig innen szól az adás. A Rádió 1 csapata ezúttal is rengeteg nyereménnyel készül a hallgatóknak, így nem csak a hangulat miatt lesz érdemes kilátogatni a helyszínre.