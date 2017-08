Rakpartot takarítottak, sirályt mentettek a hőségriadóban a szegediek

- Nem volt már olyan meleg, háromkor kezdtünk, és este hat órára végeztünk is – mondta Szabó Richárd kérdésünkre: nem sültek meg a hőségriadós, negyven fokos vasárnapon? A 40 körüli szegedi férfi, megelégelve a balkáni állapotokat, szemétszedést szervezett a Huszár Mátyás rakpartra augusztus 6-án.



Olvasóink visszatérő panasza a rakpart állapota, és valószínűleg a környezetgazdálkodás munkatársai sem dicsérik azokat, akik esténként, éjjelente otthagyják az üvegeiket. Vagy egyenesen szét is törik – ennek más értelme nem lehet, mint hogy így szebben csillog a napfényben. A közelmúltban írtunk egy apukáról, aki rászólt az üvegtörőkre, de nem ért el vele túl sokat.

- Nem számoltuk, hogy hány zsák jött össze, de nagyon sok – tudtuk meg Richárdtól. Szemeteszsákokat az SZKHT biztosított, nagyon segítőkészen álltak hozzá a kezdeményezéshez. Annyit kértek, vigyék fel a rakpartra a szemetet, hogy a szemétszállítók elszállíthassák a zsákokat.

- 2011-ben a Korányi fasoron laktam, és aludni sem lehetett a hangoskodó, üvegtörő fiataloktól. Összeszedtük az összetört üvegeket, egyéb szemetet, és a városháza elé borítottuk. Eljárás indult ellenem, feljelentett a közterület-felügyelet és a rendőrség is, de végül ejtették a feljelentéseket – mesélte Richárd, hozzátéve: akkoriban rengeteg szemetest helyeztek ki. A partfal átépítésével azonban magába a partfalba építették be a szemeteseknek szánt helyet – a turisták és a fiatalok egy része valószínűleg nem is tudja, hogy azok ott vannak.

Richárd mesélt egy fiatalemberről is, aki száz kilométert utazott, hogy segíthessen, és Kiss Tamást is megemlítette, aki saját pénzén vásárolt ásványvizet a társaságnak. Augusztus utolsó vasárnapjára egyébként újabb szemétszedést szerveztek erre a területre és az újszegedi oldalra – a mocsok olyan sebességgel termelődik újra, hogy lesz mit összegyűjteni. Míg augusztus 6-án nyolcan takarítottak, a következő szemétszedésnél már most több mint hatvanan jelezték érdeklődésüket. Az SZKHT is biztosít újabb zsákokat.



Szabó Richárd néhány ötletet is adott, hogyan kellene megkönnyíteni a szemetelni nem akarók, és az SZKHT-alkalmazottak dolgát. Hasznos lenne például lenne, ha feliratok is jeleznék, hol találják a partfali fülkékben a szeméttárolókat, vagy a lépcsőkhöz helyeznének le szemeteseket, amikor nincs árvíz, amelyekbe az üvegeket dobhatják. Richárd ugyanis biztos benne, hogy a legtöbb fiatal magától nem ilyen, nem dobja el a szemetét, ha van lehetősége azt a közelben kidobni.



Az úszóműveken dolgozóknak pedig azt javasolja, ne csak az úszóházon takarítsanak, hanem az onnan ledobált poharakat, egyéb hulladékot is szedjék össze. Felvetette azt is, hogy sokat segítene, ha az erre hivatott szervek vaskos bírságokat osztanának – amit ki lehetne váltani rakparttakarítással, szemétszedéssel. Így a szemetelő is átérezhetné, hogy nem olyan könnyű munka megszabadítani a várost attól, amit eldobált.



Elgyengült sirályt mentettek



Takarítás közben egy földön heverő, kába sirályra bukkant a társaság. Szerencsére volt köztük, aki értett a madarakhoz, és tudott rajta segíteni, felfrissítette. Folytatták a munkát, és mire később visszamentek megnézni, a sirály már elrepült. A másik meglepetés egy üres, vizes gyakorlógránát volt a partról.