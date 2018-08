Raktárban tárolhatják terményeiket a gazdák Ásotthalmon

Évek óta jól működik Ásotthalmon a közfoglalkoztatottak mezőgazdasági programja. Idén 6 hektáron indult meg a mezőgazdasági termelés az önkormányzati földeken. Legnépszerűbb növényük, a batáta mellett burgonyát és céklát termelnek.



– A termények egy részét eladjuk, főleg a batátát, ám egészen más áron lehet értékesíteni főszezonon kívül. Innen jött az ötlet, hogy szükségünk lenne egy tárolócsarnokra – magyarázta a település polgármestere. – Ezek súlyos milliókat is jelenthetnek, ezért pályáztunk egy agrárlogisztikai csarnok építésére – mondta Toroczkai László.



A gazdálkodók is arra törekednek, legyenek ilyen tárolóhelyiségeik, akkor adják el a terméket, amikor felmegy a termelői ár.



– Egyrészt saját mezőgazdasági programunkat fogja kiszolgálni, másrészt ha lesz rá kapacitás, az önkormányzat helyet biztosít az ásotthalmi gazdák számára is terményeik tárolására – beszélt terveiről Toroczkai.



A burgonyát most 70 forint körül adják el, télen ez lehet akár 100 forint is, míg az édesburgonya akár dupla áron is elmegy később. A batáta bár akár több hónapig is eltartható, érzékeny növény, vigyázni kell rá, ezért van szükség tárolóra. Ezért a település pályázott a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), ahol 50 millió forintot nyert egy új agrárlogisztikai csarnok építésére.



– A hasznos alapterülete 135 négyzetméter, ebben lesz egy tárolótér, egy hűtőkamra, előtér, mosdó és zuhanyzó. A fejlesztés része a hűtőkamra gépészeti részének kialakítása is – tudtuk meg a polgármestertől.



A település határán lévő területen július közepén kezdődött meg az építkezés, az oszlopok már állnak. A tervek szerint ősszel már ide hozhatják a közfoglalkoztatottak a betakarított burgonyát és batátát.