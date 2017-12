Rántott húst ettek a kübekházi gyerekek a Mikulással - galéria

- Írtam levelet is neki. Egy fehér lovat kértem tőle. Igazit – mutatta szépen formált betűkből álló üzenetét a hétéves Nikolett. A kübekházi kislány találkozóra készült: a Mikulás hívta meg ebédre, ahogyan tucatnyi másik gyereket is a faluból. Vasárnap délelőtt a Mézeskalács házban először kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol papír fenyődíszeket, illetve mikulás figurákat készíthettek a kandallóban ropogó tűz mellett, miközben karácsonyi zenéket hallgattak. Többen azonban hamar befejezték az alkotást, mert már türelmetlenül várták, mikor indulhatnak át a Kübekcer Manufakturba, a különleges vendégségbe.- A havat is biztosan ő hozta – lelkendezett a négyéves Zénó, miközben a szállingózó pelyhek között elindultak. A párszáz méteres sétát a gyerekek ki is használták egy jó hógolyózásra. Aztán megérkeztek a falu legújabb gyögyszemébe, a sváb boltocskába, ahol szépen megterített asztal várta őket. Néhány dal eléneklését követően pedig megérkezett a Mikulás is, aki egyből helyet foglalt a gyerekek között. Ők pedig azonnal ki is használták a lehetőséget. Volt, aki barbie-házat, más élő kiskutyát kért.- A tesómat kértem meg, hogy írjon neked levelet. Azt üzentem neked, hogy egy laptopot kérek - mondta Tomi. – Szerintem ez még korai. Előbb tanulj meg olvasni. Négy év múlva majd megbeszéljük – mondta neki a Mikulás. Ám a kisfiú nem adta fel: pár pillanat múlva bejelentette: elszámolt négyig, mostmár aktuális a dolog.- Ki ebédelt már velem? – kérdezte a nagyszakállú. Nyilván maga sem csodálkozott rajta, hogy senki nem tette fel a kezét, kevés fiatalnak adatik meg ez az élmény. Gyorsan megbeszélték: szinte minden gyerek szereti a pizzát és a spagettit, a pacalt viszont egyikük sem. Szerencsére a Mikulás és segítői pontosan tudták, milyen egy sláger gyerekmenü, így hamarosan fel is tálalták a rántott húst sült krumplival és málnaszörppel. A legszerencsésebbeknek maga a Mikulás darabolta fel az ebédjét és volt, aki pedig az ételét is megehette, nagy szakállától ugyanis nem boldogult vele. A desszert banánkrémes palacsinta vagy tejberizs volt, majd mindenkinek járt még egy Mikulás-pite is.- Aranyos a Mikulás. Ilyennek képzeltem – mondta az ötéves Amira, amikor befejezték az evést. Valószínűleg a többiek is így gondolták – még az a kisfiú is, aki a program elején sírva fakadt, hogy haza akar menni. Nem ment, tehát jól érezte magát. És hogy ne múljon el az élmény maradandó emlék nélkül, a végén mindenki saját fotót készíttethetett a Mikulással, melyet meg is kaptak ajándékba.