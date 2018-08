Rátámadtak a beteg gyerekeken segítő taxisra

„Ha nem viszünk el, annak oka van (legtöbbször azért, mert nem vagy szállítható állapotban, illetve veszélyt jelenthetsz ránk, az utastársaidra és/vagy a közlekedés biztonságára, mivel az egész utazásod alatt mi vagyunk felelősek a biztonságodért), ezért az elszállításodra nem kötelezhet senki. Hidd el, én is, úgy, ahogy te, valakinek a családtagja, rokona, szerelme, társa vagyok, és engem is, mint téged, hazavárnak"

– Sándorfalvára indultam egy utassal vasárnap hajnalban, amikor megálltam a Gyertyámos utca és a Moszkvai körút kereszteződésében, ahol egy ittas ember próbált átjutni az út túloldalára. Amikor odaért a kocsihoz, azt kiabálta, hogy el akartam gázolni, és azzal a lendülettel ütni-vágni kezdte az autót – mondta lapunknak Berinszki Zoltán taxis. A férfi civilekkel és taxis kollégáival beteg gyerekek szállításában segédkezik,Verekedés végül nem lett a konfliktusból, de dulakodni kezdtek, miközben a taxis értesítette a rendőrséget.– A rendőrök pár perc alatt kiértek, de a férfi velük is kötekedett, végül meg is bilincselték – magyarázta Berinszki Zoltán, aki hálás a rendőröknek a segítségért, de azt is elmondta, hogy szerinte egyre több ilyen támadás éri a taxisokat, akiknél kezd betelni a pohár.Csütörtökön egy másik személyfuvarozónak gyűlt meg a baja az egyik utasával, aki nem akarta kifizetni a viteldíjat. Berinszki Zoltán szerint ebből is rendőrségi ügy lett.A férfi egyébként közösségi oldalán fakadt ki, ahol többek között azt írja, hogy a taxis, ha nem vesz fel valakit, azt nem szórakozásból teszi.– olvasható a bejegyzésben.A vasárnapi eset kapcsán megkerestük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot. Közleményükben azt írták, hogy garázdaság miatt indítottak eljárást, a kötözködőt pedig már kihallgatták.