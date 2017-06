Rávetették magukat a férfira: összezúzták Olivér tüdejét a kidobók

Kamera és előzmény



A Hungi rendezvényeit a Tigers Security biztosítja. A Hungi rendezvényeit a Tigers Security biztosítja. Német Ferenc , a cég tulajdonosa azt mondta, hogy a biztonságiak azért vannak, hogy egy szórakozóhelyről az erősen ittas vendégeket eltávolítsák. Úgy tudja, hogy az incidens kezdetéről a belső kamerák felvételeket készítettek, és információi szerint a balhét megelőzte egy közösségi oldalon történt durva hangvételű adok-kapok is a két fél között. A rendőri intézkedést elmondása szerint a biztonságiak kérték.

– Öt vagy hat kidobó vezetett ki a Hungiból. Elcipeltek tíz méterre a bejárattól, ahová már nem lát el a kamera. Kettő lefogott, a többi nekifutásból rúgott bele a hátamba és a gerincembe – kezdte történetét Olivér.A 28 éves fiatalembert június 4-én hajnalban verte össze több biztonsági ember a Vigadótól pár méterre. Olivér a szórakozóhelyen bulizott egyik barátjával, aki elég ittas állapotba került, ezért kivitték a biztonságiak. A fiatal teljes nevét és arcképét nem akarta vállalni lapunkban, hiszen még mindig a vele történtek hatása alatt áll, a verés miatt az egyik lábát ma is húzza.– Őt is megverték, ezután jöttem én. Nem voltam ittas: a megtámadásomig minden percre emlékszem, de a sok ütéstől sokkot kaptam. Így azt sem tudom, meddig tartott az ütleg – mondta a fiatalember.Az üggyel kapcsolatban a közösségi oldalon élénk vita alakult ki. Egy jól értesült férfi azt írta, hogy Olivér fogdosta a csajokat, leköpte őket, ezért lett kitéve, majd ő támadt a kidobókra. A férfi szerint ennek alátámasztására helyszíni tanúvallomások vannak. Erre válaszolt egy nő, aki az egyik vallomást tette. Azt írta, hogy Olivér nem inzultált senkit, és csak enyhén volt ittas. A megvert férfi ismerőse öntött fel erősen a garatra, de ő sem molesztálta a lányokat, csak az egyikük karját öntötte le a sörével. Őt a biztonságiak „csak" fojtogatták, majd kivezették a szórakozóhelyről.– Egy helyre járok edzeni a kidobókkal. Én kondizom, ők MMA-sok, ami egy kevert harcművészet. Nem szeretik azokat, akik gyúrnak, szerintem már várták, hogy mikor köthetnek belénk – emlékezett Olivér. Kevés sikerrel próbált védekezni, ismerőse addigra elmenekült. – A verés után haza akartam menni, de a Hungi kijárata előtt állt egy nő, aki addigra már hívta a mentőket és a rendőröket. Elkísért az SBO-ra, majd megvárt és hazavitt a kocsijával. Azelőtt sosem láttam, ismeretlenül is köszönöm neki a segítséget – mesélte Olivér, aki csak saját felelősségére távozhatott a klinikáról. Azóta már többször volt kontrollon, és rendszeresen kell felülvizsgálatra járnia, nehogy a tüdejét ért zúzódás miatt szövődmények lépjenek fel.A Régi Hungáriát bérlő cég egyik tulajdonosa lapunknak elmondta: külsős céggel végeztetik a biztonsági feladatokat. Gálosi Gyula hozzátette, szeretnék, ha minden tekintetben jól működne vendégeik szórakozásának biztosítása, ám a kidobók munkájával kapcsolatban – ahogy fogalmazott – megoszlanak a vélemények. Hangsúlyozta, hogy ha egy kidobót valami miatt jogerősen elítélnek, akkor őrző-védő engedélyét is bevonják. Ezért is vigyáznak annyira, hogy ne kerüljenek ilyen szituációba – mondta.A CSMRFK sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a rendőrség két ember ellen indított súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt eljárást az ügyben.