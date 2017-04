Reagált a Stadler: nem kerülnek kétszer annyiba a tram-train járművek

Ebben az áll:



„A MÁV-START Zrt. által beszerezni ívánt 8+4 db dízel-villamos tram-train jármű árával kapcsolatban számos pontatlan és félrevezető információ jelent meg a özelmúltban. A Stadler szeretné pontosítani azt a sajtóban széles örben megjelent állítást, miszerint a Citylink típusú járművek beszerzése az előzetesen becsült érté duplája volna.



A 2017. -án kelt, az ajánlatok bontásáról észült jegyző önyv szerint az eljárás becsült érté 12 járműre vetítve 66 millió euró, egységárra bontva 5,5 millió euró. A Stadler ajánlata egy tramtrain járműre 6,395 millió euró volt, amely a becsült értéket nem özel 100%-kal, hanem 16,27%-kal lépi túl.



Természetesen a Stadler tisztában van azzal, hogy egy beszerzés becsült érté ének bármilyen mértékben történő túllépése kihívások elé állíthatja az ajánlatkérőt, ugyanakkor a tények ilyen mérté ű eltorzítását a társaság nem tartja korrektnek. Ennek megfelelően a Stadler komolytalannak tartja azokat a nyilatkozatokat, amelyek a projekt ellehetetlenülését a járművek árának „megduplázódásával" próbáljá indokolni.



A társaság leszögezi, hogy a korábbi özbeszerzési eljárásokhoz hasonlóan ezúttal is fair, az aktuális piaci viszonyoknak megfelelő, illetve az ajánlatkérő egyedi igényeit is teljes mértékben figyelembe vevő ajánlatot tett. A további félrevezető összehasonlításokat megelőzendő a Stadler szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy a hibrid rendszerű, azaz villamos és dízel-elektromos hajtással is rendelkező járművek egységárának bármilyen más, kizárólag városi villamos üzemű jármű beszerzésének árával való összemérése a lényegesen bonyolultabb műszaki konstrukció, illetve az eltérő alkalmazási terület miatt értelmetlen és megtévesztő."



Ezek szerint az ajánlatbontáskor észült jegyző önyvben a járművek becsült érté – 12 járműről volt szó – 20 milliárd forint volt. Ehhez épest adott a Stadler 23 milliárdos ajánlatot 12 tramtrainre. A tavaly májusban megjelent kormányhatározatban viszont 8 jármű szerepelt, kereken 10 milliárd forint értékben.