Reflektív humor, női-férfi kapcsolatok több technika ötvözésével - amit még a vászon elbír

Fodor Barbara

- Elsősorban azon a gondolatmeneten haladva jött a Szinkron elnevezés, hogy a szinkron szó jelentése egyidejűség, összehangoltság. Egy időben lesznek kiállítva kettőnk képei, ugyanazon a helyen, mellette mivel barátok is vagyunk, működik köztünk az összhang és véleményem szerint bár kettőnk képei egymástól eltérő stílusban készültek, mégis meg van köztük az összhang és bátran megférnek egyidejűleg, egymás mellett - kezdte Fodor Barbara, a március 8-án nyíló Szinkron című kiállításról. A Millenium Kávéházban április közepéig látható tárlatot két fiatal művész, Fodor Barbara és Tar Brigitta jegyez.Egyikőjük sem első bálozó, hiszen rendszeren állítanak ki vagy publikálják munkáikat.– Ez az első közös kiállításunk. Nekem korábban is szerepeltek már csoportos kiállításon a munkáim, valamint a Szabad Ötletek nevű BTK-s online kari lapban jelentek meg versillusztrációim – mesélt a kezdetekről Tar Brigitta, akinek már van tapasztalata a kiállítások és művészetek terén. – Tavaly a Godot galéria karácsonyi vásárán szerepeltek a képeim, ahol sikerült is eladnom őket.Elmondta, néhány éve kezdett egy tumblr blogot engemnemkövetsenki néven, mondván, hogy „nem számít, ha nem követ senki, lényeg, hogy engem szórakoztasson, amit csinálok". De nem így lett, azóta 3500 követője van.Fodor Barbara korábban művészeti, kulturális folyóiratokban - köztük az Alföldben, az Irodalmi Jelen online galériában - publikált a grafikákat. Emellett Barbarához hasonlóan a szegedi Szabad Ötletek rendszeres alkotójaBrigitta saját koncepciója a tárlattal kapcsolatban, hogy az eddig csak online térben szereplő képei kilépjenek az offline térbe. A tumblr egy viszonylag zárt közösség, és szeretné, hogy szélesebb körben is megismerjék a munkáit. - Legfőképp grafikáim lesznek láthatóak, amiket képszerkesztő programok segítségével rakok össze. Ezek olyan montázsok, amelyeknél többféle technikát alkalmazok, mint például filc, akvarell, tus, képkivágások újságból, gyerekrajzok, és mindenféle általam összegyűjtött és beszkennelt anyagminta. Ezen kívül lesz néhány nagyobb vászonképem is.

Tar Brigitta

- Az én grafikáim szabad asszociációk, tudatalattimból spontán feltörő szimbólumokban fejezem ki magamat. A képek témai között megtalálható például az önmagunk mélységeinek megismerése és a férfi-nő viszonyok, kapcsolatok. Az utóbbi a Brigi munkáiban is tetten érhető - veszi át a szót Barbara.A lányok elmondták, kiállítandó képeikben olyan témákat feszegetnek, amely minden korosztályt érint, vagy érinthet. Ezért bíznak benne, hogy a húszas korosztályon túliakat is meg tudják szólítani.- A szakmailag hozzáértő, vagy a művészetekben nem annyira jártas személyeket is ugyanolyan szeretettel várjuk, szerintem ami fontos, ha az ember elmegy egy kiállításra, hogy meg legyen benne a művek iránti kellő nyitottság - összegzett Brigitta.