Régen megette a vasúti talpfákat a nyárfatőkegomba

– Több mint 5 kilós volt a legnagyobb, amit hoztak hozzám vizsgálatra, de sajnos annyira keserű, hogy emiatt nem ehető – mondta Hajdú Mihály algyői gombaszakértő, aki a nyárfatőkegomba egyik Algyő melletti élőhelyén mutatta meg nekünk az első ránézésre gusztusos kalaposokat.Még az M43-as építésének idején vágtak ki, daraboltak föl és pakoltak egymásra jó néhány nyárfát – az említett gomba pedig éppen ezt a táptalajt szereti. Gyakran a fák vágásfelületéből, máskor a törzséből vagy tuskójából bújik elő késő ősszel egészen a fagyokig. Sárgásbarnás-barnás, akár 30-40 centiméterre is megnövő kalapjainak felülete szálas-gyapjas, durva pikkelyekkel, és gyapjas a vastag, húsos tönkje is. A gombagyűjtők megjelenése miatt olykor a Távol-Keleten honos étkezési gombával, a shi-takéval tévesztik össze. Ugyanazon a rönkön egyébként élhet kései laskagomba is, amellyel ilyenkor a piacokon gyakran találkozhatunk.– Annak idején nyárfából készültek a vasúti sínek talpfái, de a nyárfa-tőkegomba arra is rátelepült, és megette a fát. Utána cserélték betonra a talpfákat, amelyek biztos tartást adtak a síneknek – mesélte a gombaszakértő.Az élőhelyen láthatóan késsel vágtak le sok gombakalapot a tönkökről, de nem járt jól vele, aki ebből az amúgy kissé büdös gombából készített pörköltet. – Mindig vigyük el a vadon gyűjtött gombát szakellenőrhöz, mert ezzel a súlyos mérgezéseket is elkerülhetjük, nemcsak a rossz vacsorát! – hangsúlyozta Hajdú Mihály.