Régészeti megfigyelés hátráltatta a munkát - Október végére felépül a két éve kidöntött fal

Kis kézikocsival és kézben hordták be az alapanyagokat és az alaplevet péntek délelőtt a Fehértói Halászcsárda kisteherszállítójából a Roosevelt téri Halászcsárdába. Az étteremnek helyet adó épület oldalsó kapujának tetejére a felújítás során egy keresztgerenda került, így a teherszállító járművek nem tudnak beállni az épület udvarára. – Van kijelölt rakodóterületünk az utcán, ott parkolunk. A csárda hátsó bejáratához vezető szakaszt a jövő héten lebetonoztatjuk, így könnyebben lehet majd ki- és bejárni a kézikocsival – tette hozzá Frank Sándor, a csárdák tulajdonosa.

Először tavaly márciusban írtuk meg, hogy jókora darabon kidöntötte a téglafalat egy hűtőkocsi a halászcsárdának otthont adó épület hátsó bejáratánál, a Béla utca felől 2015 augusztusában, amit azóta sem állítottak helyre (2016. március 10.: Falat döntött a hűtőkocsi a Béla utcában).

Később kiderült, olyan rossz állapotban van a falszakasz, hogy sem helyreállítani, sem megjavítani nem lehet. A Roosevelt tér 12–14. szám alatti társasház az IKV Zrt. kezelésébe tartozik. Az ütközéstől nemcsak a kapu, de a rossz műszaki állapotban lévő, az utca felé megdőlt fal egy része is megrongálódott.



A fal és a kapu több mint két év elteltével hamarosan elkészül, az IKV szakemberei már hetek óta dolgoznak rajta. Kardos Kálmántól, az IKV elnök-vezérigazgatójától megtudtuk, a szerződés eredeti befejezési dátuma szeptember 10. volt, de a kivitelezést nehezítette, hogy az ingatlankezelőnek a Móra Ferenc Múzeummal is szerződést kellett kötni régészeti megfigyelésre, mivel a társasház régészeti területen fekszik. Az összesen 2,5 millió forintos új, örökségvédelem által jóváhagyott és előírt tervek alapján elkészült fal, személyzeti és úszókapu várhatóan október végére készül el.

Két év alatt készül el az új fal és bejárat. Az alacsony kapu miatt a Roosevelt téri Halászcsárdába csak kézikocsin tudják behordani az árut. Fotó: Kuklis István