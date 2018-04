Reggel 6-tól este 7-ig szavazhatunk: választási kisokos mindenkinek - élőben Csongrád megye hírei, eredményei

Csongrád megye - Akárcsak négy éve, most is egyfordulós választás előtt állunk, amelyen mindenki két szavazólapot kap: egyrészt kiválaszthatjuk, ki képviselje lakókörnyezetünket, a másik papíron pedig az országos pártlistán szereplőket találjuk, s lesznek, akik nemzetiségi listára szavaznak. Nézzük, miként is lesz a leadott voksból mandátum.

Csak az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, és rendelkezik érvényes okmánnyal, amellyel igazolja személyazonosságát és lakcímét. Ha valaki a napokban veszi észre, hogy lejártak az okmányai, mégis szavazna, nem kell aggódnia, péntektől vasárnapig 7-től 19 óráig tartanak nyitva a kormányablakok, hogy biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog zavartalan gyakorlását. A meghosszabbított ügyfélfogadási rendben az ügyfeleknek lehetőségük lesz személyazonosításra alkalmas okmány (állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány) igénylésére, valamint a lakcímigazolvány pótlására. A rendkívüli nyitva tartás ideje alatt kizárólag ezekre korlátozódik az intézhető ügyek köre, egyéb ügyekben nincs mód eljárni.

A rendszerváltás után nyolc évvel ezelőttig kétfordulós parlamenti választásokat tartottak hazánkban, az akkori Országgyűlések 386 tagját választották meg. Négy éve vált egyfordulóssá a rendszer, s jelentősen csökkent is a képviselői létszám, immár 199-en ülnek a padsorokban. Április 8-án azt dönthetjük el, kik is képviseljék érdekeinket a következő 4 évben. Közülük 106-an egyéni választókerületből, míg 93-an országos listáról kerülnek be a parlamentbe.



Minden választásra jogosult két szavazólapot kap, egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének a 106 egyéni választókerületben képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Azok, akik valamely nemzetiséghez tartozóként regisztrálták magukat, a pártlista helyett saját nemzetiségük listáját kapják meg. Egyéniben csak egy nyertes Az, hogy kiből lesz az egyéni körzetben országgyűlési képviselő, egyszerű: az, aki a legtöbb szavazatot kapja. A vesztesek töredékszavazatait azonban a pártlistára leadott voksokkal együtt beszámítják. Ahhoz, hogy egy párt bejusson a parlamentbe, el kell érnie az 5 százalékos küszöböt, míg amennyiben két jelölőszervezet közös listát állít, akkor a bejutási küszöb 10 százalék, ha három vagy több, akkor 15 százalékra emelkedik. Az egyéni körzetben vesztes induló töredékszavazataiból és a pártlistás voksokból az úgynevezett d’Hondt-mátrix segítségével alakítják mandátummá a szavazatokat.

Nemzetiségi lista pártos helyett Az a 60 ezer ember, aki azt kérte a helyi választási irodáktól, hogy nemzetiségi választóként vehessen részt a voksoláson, nem pártlistára, hanem a saját nemzetisége listájára voksolhat. Mind a 13 országos nemzetiségi önkormányzat állított listát, és amennyiben egy nemzetiség eléri az országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám negyedét, akkor szavazati joggal rendelkező képviselőt küldhet a parlamentbe. Lehet javítani a rontott szavazatot Érvényesen szavazni csak a lepecsételt szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. A felsorolt nevek, illetve jelölőszervezetek közül csak egyet lehet választani, aki több helyre húz ikszet, érvénytelenül voksol. Amennyiben valaki elrontja a szavazólap kitöltését, még mielőtt bedobná az urnába, jelezheti ezt a szavazatszámláló bizottságnál, s újat kap. Új szavazólapot rontás miatt azonban csak egyszer lehet kérni. A négy évvel ezelőtti szabályok az idei országgyűlési választáson is érvényesek. Archív fotó: Karnok Csaba Vasárnap is kérhető mozgóurna Akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, netán fogva tartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, igényelhetnek mozgóurnát. A szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni mozgóurnát, de érdemes tudni, hogy ha valaki kényelmi szempontból tenné ezt meg, azt visszautasítják. Ha a mozgóurna iránti kérelmet az érintett saját kezűleg aláírta, az iratot bárki beviheti a szavazóhelyiségbe, nem fognak tőle meghatalmazást kérni. Lesz-e tumultus a Tömörkénynél? Amennyiben valaki vasárnap nem a lakóhelyén tartózkodik, de egy másik településen szeretne szavazni, péntekig elintézhette az átjelentkezését. Az érintettek számára szavazókört is kijelöltek, Szegeden – akárcsak négy éve – a Tömörkény-gimnáziumban voksolhatnak. Bár 2014-ben megerősített, azaz nagyobb létszámú választási bizottság fogadta az embereket, hosszú sorok alakultak ki. Az érintettek számára szavazókört is kijelöltek, Szegeden – akárcsak négy éve – a Tömörkény-gimnáziumban voksolhatnak. Bár 2014-ben megerősített, azaz nagyobb létszámú választási bizottság fogadta az embereket, hosszú sorok alakultak ki.Nem kell aggódnia annak sem, akinek lejártak az okmányai, ma és holnap 7-től este 7-ig nyitva lesznek a kormányablakok, igaz a korábbi tájékoztatással ellentétben Szegeden nem mind a három, csak a központi, Rákóczi téri épületben fogadják az ügyfeleket. A rendkívüli nyitvatartás idején kizárólag a lejárt okmányok pótlását végzik

