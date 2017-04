Reggeli, ebéd, vacsora a Kelemen utcában

A 3. szám alatt a Brnoi Étterem várja az éhes vendégeket. A jól ismert étteremben reggelizni is lehet: tükörtojás, rántotta és okos tojás néven velős tojás is kapható az étteremben, amely különböző rendezvények, sajtótájékoztatók, tanácskozások, családi napok, fogadások és csapatépítő rendezvények népszerű helyszíne.



Néhány háztömbbel feljebb, a Latin Negyed mellett, a 11. szám alatt a Panini szendvics és kávézó várja a reggelizni, ebédelni vágyó éhes vendégeket. A Panini gasztronómiai kísérlet arra, hogyan lehet ötvözni a jó alapanyagokat, a vevők kevés idejét és a megfelelő árat egy szendvicsben. A Paniniben mindig, mindent frissen készítenek, még a péksütemények is helyben készülnek korán reggel.



Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.