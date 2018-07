Reggelizhetünk is öteuróssal, meg nem is - Ritkán marad éhen a vendég, de bonyolult a hivatalos út

Kártyával sem



Most nem esett a bicikliutamba, de péntek reggel kollégám belebotlott a Glattfelder téri pékség előtt egy német családba. Ott üldögéltek, és tőle kérdezték, hogy hol van a legközelebbi McDonald’s. A pékségben sem lehet kártyával fizetni, nagyon valószínű, hogy új reggelizőhelyet kellett nekik találni valamivel 8 óra előtt.

Gyorsétterem. Itt hivatalosan is reggelizhet euróért a turista. Fotó: Karnok Csaba

Két topogó fiatalember szólított meg a Budapesti körút és a József Attila sugárút sarkánál a napokban, hogy beszélek-e angolul. – „Very little", meg „slow please" – mondtam, valahogy elboldogultunk. Közeli valutaváltót kerestek hajnali fél 8 után, ami nem könnyű feladat, nekem csak a „big" Tesco ugrott be, hogy ott talán már kinyitott, csakhogy az minimum „two and half" kilométer. Látszott rajtuk, hogy az nekik momentán nagyon messze van, így inkább engem kértek arra, váltsak be valamennyi eurót.Először százast mutattak, de mondtam, hogy túl sok így kevéssel a „holiday" után, majd egy 50-est, de találtak egy öteurós bankjegyet is.Azzal elbírtam, és be is váltottam. Az ezres forintbankó mellé az ötszázast már nem is akarták elfogadni, mondván, az elég nekik, de vendégszerető szegediként rájuk tukmáltam az 500 forintot is. Ülök fel a biciklire, és látom, hogy a reggelizőhelyet is üzemeltető pékségben egy-egy kávéval és péksüteménnyel egyensúlyoz a két fiatalember. Fél perccel a váltásom után, vagyis lefőzték már nekik a két kávét, beütötték a pénztárgépbe a péksüteményt, ők meg ott álltak forint nélkül. Hiába lett volna náluk bankkártya, ott nem lehet vele fizetni.Másnap az öteuróssal keresztülbicikliztem Szegeden, és próbáltam belőle megreggelizni. A tarjáni pékség tehát nem nyert, a következő állomás a pörgő Félegyházi Pékség volt a Makkoserdő soron, a lakóparkkal szemben. – Lehet, hogy tíz másodperc alatt végzek – mondom egy fiatalembernek, aki udvariasan előreenged, mire a pult mögötti hölgyek heves tiltakozásba kezdenek, mondván, náluk nem ilyen gyors a reggeli kiszolgálás. Pedig végeztem, miután kiderült, eurót nem fogadhatnak el, bankkártyával viszont fizethetek.A Széchenyi téren, az Anna-kúthoz közeli látványpékségben is csak kártyával fizethettem volna, euróval nem, s így volt ez a tér túloldalán, a Lipóti Pékségben és mellette, a Stühmer helyén működő üzletben is. Végigmentem a Kárász utcán, és itt találtam az első helyet, ahol nem volt akadálya a reggelinek. Sőt, egy-két eurós érmét is elfogadtak, nemcsak bankjegyet. Vissza természetesen csak forintban adnak, és 290 forintért számítják be. Ez most nem túl jó árfolyam – a váltók 320 körül veszik –, de megtudtuk, hogy évek óta ennyi, így mindenkinek egyszerűbb. Természetesen bankkártyát is elfogadnak, de kérték, ne írjam le a vendéglátóhely nevét.A Kárász és a Kölcsey utca sarkán is lehet euróért reggelizni, a McDonald’s fémtáblára ki is írja, hogy 290 forinton váltják az eurót. – Elég régóta ennyi, nagyon mozdulni kellene az árfolyamnak ahhoz, hogy nálunk is változzon – mondja egy fiatalember a pult mögött.Biztos van még olyan reggelizőhely Szegeden – később már könnyebb nyitva tartó valutabeváltót találni –, ahol vállaltan és NAV- és MNB-kompatibilis módon is lehet enni, de mi csak egyet találtunk. Beszélni többel is sikerült, ahol megoldják, de a vállalkozók azt mondják, túl bonyolult hivatalossá tenni, nagyon más, elkülönülő az elszámolás.A Dugonics téren újra biciklire ültem, és csak az egyetemhez közeli Bureknél szálltam le róla a Petőfi Sándor sugárúton. Ide magam is betérek időnként, és tudtam, hogy kártyával nem lehet fizetni, és ami sejthető volt, euróval sem.