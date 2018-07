Régi idők új rózsái - látogatás Kohári György régirózsa-gyűjteményében

Fajtakínálata a www.regirozsak.hu weboldalon megnézhető. Fotó: Török János

Poloskaszagtól az almaillatig

Kohári György tápéi biológiatanár és felesége a 2010-es évek elején elhatározták, hogy családi vállalkozásban történelmi rózsákat fognak termeszteni . Azt, hogy a vállalkozás családi, szó szerint kell érteni: a házaspár négy gyermeket nevel, a rózsatermesztést pedig a szemzéstől a postázásig maguk végzik. Kohári Györgyék rózsakertje körülbelül 500 különleges rózsafajtát tartalmaz, köztük mintegy 300 régi rózsát. Ez Magyarország egyik legnagyobb számú magánkézben lévő történelmirózsa-gyűjteménye, Kohári György pedig az évek folyamán a régi rózsák elismert szakértőjévé vált.Azt is szó szerint kell érteni, hogy a Kohári-gyűjtemény régi rózsái történelmiek. Régebbiek a 20. század teahibridjeinél, zömmel legalább 150 évesek, gyakran középkori eredetre visszanéző fajták. A rózsakultúrában történelminek számítanak azok a fajták, amelyek 1867 előtt, vagyis a francia Guillot által létrehozott La France rózsa, az első teahibrid nemesítése előtt születtek.

- Pazar virágzásúak, egy tövön egyszerre 200-300 virág is lehet. Illatskálájuk is lenyűgöző: a poloskaszagtól a citrusillatig, a fenyőillattól az almaillatig szinte mindent tudnak - mutat körbe Kohári György a damaszkuszi Ispahantól a centifolia rózsákig. - Nincs még egy növénycsoport a természetben, aminek egy nemzetségen belül ennyiféle illata lenne. A modern rózsák ezt nem tudják. Ugyanakkor az illatosságnak van hátránya is, az illatanyagok öregítik a rózsát, vagyis az illatos rózsák hamarabb elhullatják a szirmaikat.

Madame Moreau. Moharózsa, a bimbókon látható mohaszerű mirigyszőrök megdörzsölve gyantaillatúak, míg a virágnak kellemes régi rózsa illata van. Kohári György fotója.

Koháriék a 2000-es évek elején kedvtelésből kezdték a régi rózsákat gyűjteni. Előbb csak a damaszkuszi fajták összegyűjtése volt a cél. Magyarországon csak hallomásból ismerték ezeket, nem lehetett hozzájutni a fajtákhoz. Végül Szerbiából és német kertészetekből sikerült fajtaazonos töveket szerezni, és ezután nem volt megállás. A gallika rózsák köre, egy régi, javarészt francia nemesítésű csoport következett:

- Jellemző, hogy kezdetben nem tudtam, mennyire terjeszkednek ezek a fajták, ezért eléggé közel ültettem őket egymáshoz. Az évek során egy nagy mix lett belőlük. Most aztán jelölőszalagokat kell kötnöm a hervadó virágfejekre, hogy szemzéskor majd ne tévesszem össze a szomszédjával.

Rosa foetida 'Bicolor'. Alacsony bokorrá növő középkori rózsa, virágai poloska szagúak. Kohári György fotója.

Elegen vásárolnak-e elfelejtett rózsát?

Trigintipetala. Ez a fajta az a rózsa, amelyet Bulgáriában és a Közel-Keleten rózsaolaj termelésére használnak. Nagy szúrós bokorrá nő, virágai rózsavíz, tea készítésére használhatók. Környezeti igényei a szőlőéhez hasonlók. Fotó: Kohári György.

A piros virágú Eddie's Jewel és a Rosa inermis 'Morletti'. Mindketten régi vadrózsa hibridek, virágzásuk két héttel megelőzi a többi rózsa virágzását. Kohári György fotója.

A rózsa legyen nagy, de kicsi, hogy elférjen

​Babszem Jankó. Győry Szilveszter apró virágú törperózsája. Kohári György fotója.

William Morris. Angol rózsa, David Austin nemesítette, 1987-ben jelent meg. Virágai a régi rózsák szerkezetét mutatják, de a szín és az egész szezonban tartó virágzás már a modern rózsák sajátsága. Kohári György fotója.

Miért nincs rozárium Szőregen?

Aki már próbálta, hogy 50 rózsatőnél többet neveljen a kertjében, az tudja, hogy a rózsa nem csak gyönyörködtetéssel foglalja le a kertész idejét. Nagyon is hétköznapi metszés, kapálás, öntözés, növényvédelem, tápozás, takarás, azaz munka jár vele. Kohári György az 500 rózsafajta mellett különböző szegedi iskolákban óraadó tanár. Vállalkozása is részben ebből indult ki: a részmunkaidő mellett valamit ki kellett találnia, ami kiegészítő jövedelmet hoz a családnak.De vajon jövedelmező-e eléggé? - Szőregen is úgy indult 130 éve a rózsa termesztése - mondja Kohári György -, hogy néhány gazda elgondolkodott: pár száz négyszögölnyi területen mi hoz a legtöbbet. Általában az, amiben sok a hozzáadott érték. A rózsa ilyen volt.Csakhogy, Szőreg környékén, ahol a hazai rózsatermés 98 százaléka megszületik, senki sem alapozott vállalkozást történelmi rózsákra. Ezeket a rózsákat ugyanis, illatuk, szépségük, különlegességük dacára a rózsakedvelő közönség rég elfelejtette. A huszadik század második felében megjelent modern teahibrid és floribunda rózsák a hazai kertekből teljesen kiszorították a régi fajtákat. A rózsaízlés csak az elmúlt időszakban kezd visszatalálni hozzájuk, miután a jelentős külföldi nemesítők is a történelmi rózsák alapján újították meg a fajtakínálatot.Koháriék rózsagyűjtő szenvedélye és a nagy gyűjtemény nagyon is szükséges a vállalkozáshoz. - Mi egy évben fajtánként ötöt, tízet vagy akár csak egy-kettőt adunk el, nem pedig ezret. Szőregen biztos piacra dolgoznak, bérszaporítják a rózsát, ott nincs szükség arra, hogy fajtákat gyűjtsenek.Több száz fajta szaporításához azonban több élőmunka és figyelem kell, mintha pár tucat rózsát árulnának. Így aztán Kohári György a közönség szemével is nézi rózsáit: melyiknek lehet a jövőben sikere, milyen lesz a rózsakedvelők igénye. A történelmi rózsák mellett a magyar tömegtermelésben nem elérhető különleges fajtákat is szaporít.Sokan keresik például a kis termetű ramblereket, vagyis kúszórózsákat. A nagy ramblerek, mutat hősünk egy fehér virágözönre, mint a Bobby James fajta, akkorák, hogy “kinőnek a világból". Itt van viszont Christopher H. Warner brit nemesítő törpe futója, a Warm Wellcome. Vagy a Kirscherose nevű, amelyik legfeljebb 2 méteres, többször nyílik és kicsi pergolára való, olyan helyre, ahol csak egy előkert van.Gyakran keresik azzal is, hogy gazdag viragú, de legfeljebb térdig érő rózsafajtát ajánljon. Márk Gergely nemesítő rózsái közül ilyen a Szárhegy, az Inge Kläger, vagy a Lippay János emléke és ilyenek Győry Szilveszter dunaszerdahelyi nemesítő fajtái is. Például a Babszem Jankó, ami a legkisebb virágú rózsa a gyűjteményben: fehér virágainak teljes kinyílásban sem nagyobb az átmérője 12 milliméternél.Volt olyan vevő is, aki Az arany ember rózsáit kereste, pontosabban a Rose du Roi rózsát, amelyről a regényben Tímár Mihály beszél a rózsavizet főző Noéminek a Senki szigetén. Merthogy vannak rózsafajták, amelyeket rózsavíz vagy teakeverék készítésére is lehet használni, ilyen a damaszkuszi Trigintipetala, vagy másik nevén Kazanlik bolgár rózsa. Ez olyan fajta, amire nagyobb a kereslet, mivel ültetvény céljára viszik. Koháriék legnagyobb vevője erdélyi rózsaültetvényes, aki hektáros nagyságrendű területről szed rózsaszirmot.- A közönség érdeklődése növekszik, s elsősorban az interneten néznek utána a fajtáknak. Az emberek nemcsak azt a rózsát szeretik, ami minden utcában van, hanem különlegességet keresnek. Ilyen ez a Caffe Latte, amelynek valóban tejeskávészíne van.Az angol negyed rózsái, vagyis a David Austin-rózsák Kohári György kertjének különleges darabjai. Ezekkel vitte véghez a brit nemesítő a modern rózsák illatforradalmát. Austin hozta vissza a történelmi rózsák illatát, virágmennyiségét és küllemét modern formában. A tápéi gyűjteményben közel 70 Austin-fajta található.- A régi rózsáknak sok szirma van, illatosak, szépek, de a színskálájuk hiányos. Fehér, rózsaszín, piros, bordó, mályvaszínű fajták vannak, ám hiányzik a sárga a narancs és a mostanában divatos lazacszín. David Austin az 1960-as években még fiatalemberként tűzte ki célul, hogy a régi rózsákat megreformálja. Úgy gondolta, az akkori modern floribunda rózsákat a régi rózsákkal keresztezve nagyobb színskálájú és hosszabb nyílási idejű rózsákat tud létrehozni. Romantikus hatású rózsáit mostanra már a nemesítők zöme követi, bár gyatrább illattal. Austin kitűnő szakíró is, rózsákról írott könyveiből magam is sokat tanultam.A gyűjteményben a fajtaszám 500 fölött jár és Kohári György szerint ez a felső határ, ami egyénileg még kezelhető. A szükséges terület nagysága, az élőmunka és más elfoglaltságok miatt egyedül aligha tudná tovább növelni a gyűjteményt. De persze ahhoz képest, hogy Sangerhausenben, Európa legnagyobb rozáriumában 6000 fajta van, egy 4 gyermekes biológiatanártól, aki egyedül műveli a kertet, az 500 igazán jó szám.A Szegedi Füvészkert régi rózsa bokrai is Kohári György gyűjteményéből valók, és hosszabb távú tervei között szerepel egy látogatható rozárium létrehozása. Egy saját rozárium azonban egész éves munkát ad:

- Korábban kerestem már a választ, hogy a szőregieknek miért nincs rozáriuma, állandó rózsakertje, ahol bemutatnák a termesztett fajtákat. Azóta rájöttem, hogy ez teljes embert igényel, akinek van ideje a tavaszi metszéstől a téli takarásig csak ebben dolgozni. Csakhogy, akkor mikor jut ki a rózsaföldre? Hogy fog szemezni, vevőkkel foglalkozni? A nagy cégeknél, mint David Austin csodálatos albrightoni kertjében erre fizetett alkalmazottak vannak.

Baron Girod de l'Ain. Nagy bokorrá növő, másodvirágzást is adó régi rózsa. Kohári György fotója.

Valahogyan el kell kezdeni

Egyáltalán nem mindegy, hogy eladatlanul maradnak-e azok a rózsák, amelyeknek szemzésével a család július-augusztusa eltelik.- Feleségem a szemzőmester. Én is tudok szemezni, de ő jobban csinálja. A kötözők pedig a nagyfiúk, sőt tavaly már a kisebbek is beálltak. Nem akarjuk erőltetni, ne utálják meg, de azt azért érezzék, hogy ez a megélhetésünk része.A Kohári házaspár 2013-ban úgy fogott bele a rózsaszaporításba, hogy szinte semmit nem tudtak a mesterségről. Egyikük családjában sem volt hagyománya a rózsázásnak.

- Az első évben 600 alanyt szemeztünk, ebből felneveltünk száz valahányat. Egy szőregi rózsás megmosolyogta volna az eredési arányt, mi azonban büszkék voltunk, hogy egyáltalán sikerült. Kezdetnek egy rózsás ismerőshöz mentünk el Szőregre a szemzést megtanulni. Valahol a település szélén laktak, át kellett menni a rózsás telephelyek között, s a feleségem malíciával megkérdezte, hogy velük akarunk-e versenyezni. Jó, gondoltam, valahol el kell kezdeni, ők is voltak kezdők. Félórát kellett a rózsaföldön eltölteni a szemzéssel, és megkönnyebbültem, hogy ezt majd otthon folytatjuk. A következő évben pedig már jobb eredések lettek.

Stanwell Perpetual. A nálunk is élő vadrózsafajnak, a jajrózsának Angliában, a XIX. század első felében keletkezett hibridje. Nevében a perpetual jó másodvirágzó képességére utal, ami eléggé ritka a történelmi rózsák között. Kohári György fotója.

A rózsa: élő költészet

Gruss an Teplitz. Geschwind Rudolf egyik leghíresebb fajtája. Minden, rózsa ültetésére alkalmas kontinensre eljutott, számos későbbi fajta nemesítéséhez is felhasználták.

Thor, Horváth Mihály Amerikában nemesített futórózsája. Kohári György fotója.

Kohári György: Sokan keresik a kis termetű kúszórózsákat. Fotó: Török János

Kohári György a magyar rózsakultúra nevében számontartja a magyar rózsanemesítők, Márk Gergely Győry Szilveszter fajtáit, de még a kiegyezés utáni Magyarországon dolgozó felvidéki német Geschwind Rudolf rózsáit is gyűjti. Geschwind a Monarchia békeidőinek volt a nemesítője, 1867 után Korponán volt erdőmester. Hatalmas felfelé törő ágú bokorrózsái, az Erinnerung an Brod, az Eugene E. Marlitt, a Gruss an Teplitz, a Himmelsauge vagy a Trompeter von Säckingen világszerte elterjedt fajták.Itt gyarapszik továbbá az egyetlen szegedi születésű rózsanemesítő, Horváth Mihály, vagyis Michael Horvath rózsáinak gyűjteménye. Horváth Mihály 1868-ban született, Szegeden telt fiatalsága, majd kivándorolt Amerikába. Nem maradt fenn, hogy miért, az sem, hogy mikor; de vissza már nem tért. Odaát a Jackson and Perkins cég számára 35 fajtát nemesített, aminek a fele fennmaradt gyűjteményekben, néhányukat máig kínálatukban tartják a jelentősebb rózsakertészetek. Kohári György reméli, ezekből 10 fajta össze fog jönni kertjében, s ez már szép, reprezentatív kollekció egy kisebb nemesítőtől. Mondani sem kell, olyan fajták, amelyek Magyarországon csak nála találhatók meg.- Csaknem 50 000 rózsafajta van jelenleg a világon, így elég könnyű olyan fajtákat találni, amelyek Magyarországon nincsenek meg másutt. De persze muszáj irányokat kijelölni, különben el lehet veszni – így Kohári György. - Azon senki sem csodálkozik, hogy a költők kéziratait összegyűjtik. Ha előkerülne egy ismeretlen Radnóti-vers, izgalommal fogadnák az irodalmárok. Én így vagyok a rózsákkal, mert a rózsa: élő költészet.