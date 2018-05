Rejtélyek és hősök a Dózsában - galéria

Volt Dózsás diákok, Lackfi János és Kemény Zsófi író, valamint Müller Júlia , a Szegedi Nemzeti Színház egykori tagja is népszerűsítette a közösségi oldalon a szegedi Dózsa György Általános iskola rendezvényét a Dózsás Hősök napját. A szülői munkaközösség és a tanárok által szervezett rendezvény a szórakozás mellett idén a társadalmi felelősségvállalásra, a az egymás iránti tiszteletre hívta fel a figyelmet. Valamint bemutatta azokat a hősöket, akik idejárnak.– Az iskola kiemelt tehetségpont, a nyelv és a sport mellett számos művészeti ágban kipróbálhatják magukat diákjaink. Jelenleg 448-an koptatják itt a padokat mindannyian a "mi hőseink" – mondta Szuromi István az intézmény igazgatója, aki az eseményre meghívta olimpiai bajnok Vajda Attilát , aki szintén Dózsás volt.A kenus végig járta a rendezvény helyszíneit, a szabadulós játékban – amely természetesen a legnépszerűbb volt – segített megfejteni a rejtélyt a 8.a-s lányoknak. A Nem Adom Fel Alapítvány pályáján, azt is kipróbálta a diákokkal együtt, milyen nehézségekbe ütközhetnek a fogyatékkal élők nap mint nap.– Velünk volt a "HŐSÖK TERE" Budapestről, ők arra hívják fel a figyelmet, hogy Magyarországon társadalmi norma legyen az együttérzés és hogy az emberek tegyenek egymásért. Célunk az, hogy egy még jobb és összetartóbb közösséget hozzunk létre – tudtuk meg Hanga Ágnes szülőtől, a rendezvény egyik szervezőjétől. Balogh Petra a 2.a-ba jár, táncot is tanul a suliban, így barátnőjével együtt fellépett a bemutatón. Majd édesanyjával helyi termelők bemutatóján válogatott a kézművestermékek között.Sportos suli révén nem maradhatott ki az ergométeres pad sem, és a SZEDEÁK kosárcsapata is tartott egy látványos bemutatót. A mai modern világ vívmányaiba is betekinthettek a Dózsások és a leendő elsősök: a programozás és a vlog készítés alapjaival ismerkedhettek.