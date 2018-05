Rejtélyes repülőgépek borzolják Ildikó idegeit

Egyre sűrűbben jönnek a repülők, még a tévét is nehezebben hallani tőlük – panaszkodtak a Fésű utcaiak. Illusztráció: Török János

– Először még nem zavartak, de mióta egyre sűrűbben jönnek, már elviselhetetlen. A tévét is fel kell hangosítanom, hogy halljam – panaszolta az újszegedi Fésű utca 9. harmadik emeletének lakója, Boda Ildikó . Az asszony a lakóhelyük felett köröző repülőgépekre panaszkodott.– Éjjel-nappal jönnek, állandóan. 1975 óta itt lakom, ez a negyedik éve, hogy majdnem óráról órára jönnek a gépek. Még a madárcsicsergést is elnyomja. Aki ezt a légifolyosót ide tervezte, az biztos, hogy nem itt él. Itt sok idős ember lakik, akit zavar a gépek zaja – mondta Ildikó, aki szerint kisebb hobbirepülőgépekről van szó.– Ez a repülősdi borzasztó, főleg hétvégén lehet hallani. Ez már majdnem olyan, mintha egy repülőtér közelében laknánk – mondta. Amikor az asszony megelégelte a repülők zaját, felhívta a repülőteret, ahol az SZKT-hoz irányították. A Szegedi Repülőtér ugyanis 2006 óta a Szegedi Közlekedési Kft. egyik üzletága.Nem csak Ildikót zavarják a rejtélyes repülők, a szomszéd lépcsőházból Margó is panaszkodott rájuk. Ildikó élettársa is méltatlankodott. Azt mondta, megértené, ha csak egyszer-egyszer repülne el felettük egy gép, de az állandó légi forgalmat már ő is nehezen viseli.– Olyan művelet biztosan nincs, ami miatt ott fordulópont lenne – jelentette ki határozottan Báló Tamás. A repülőtér vezetője hangsúlyozta, ez nem ellenőrzött légtér, a szegedi repülőtér tájékoztató szolgálatot ad.– Elképzelhető, hogy a hölgyet általánosságban zavarhatja a repülés. Lakott terület fölött a minimális repülési magasság 1000 láb, azaz 304 méter, efölött nem lehet zavaró a zaj. Szívesen meglátogatom a hölgyet, és tájékoztatom a helyzetről – tette hozzá Báló Tamás, aki csütörtökön is velünk tartott volna, de hivatalos okokból Budapestre kellett utaznia.A panaszosnak azt tanácsolja, ha tudja, olvassa le a repülőgép lajstromjelét (repülőgépeket azonosító, be-tűkből és számokból álló jelet), és írja fel az időpontot. A két adat ismeretében ki tudják vizsgálni, valóban repült-e valaki arra túl alacsonyan. – A környéken egyébként a szegedin kívül két másik repülőtér – Szatymaz és Hódmezővásárhely – is üzemel, ahonnan szintén szállhatnak fel repülőgépek – tette hozzá a szegedi reptér vezetője.