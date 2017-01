Rekord év volt 2016 a vadasparkban: nézegessen cuki állatokat! - galéria

Rekordbevétellel zárta a Szegedi Vadaspark a tavalyi évet. A belépőjegyekből nettó 178 millió forint folyt be – a park 26 éves fennállása alatt ilyen pénzügyi eredményt még nem sikerült elérni. 2016-ban több mint 180 ezer látogatót vonzottak az állatok és a bemutatók.– Amikor valamilyen új szenzáció érkezik, vagy komoly bemutatókat tartunk, mindig megugrik a látogatók száma, aztán beáll egy kicsit alacsonyabb, de a korábbinál magasabb szinten. Olyan, mint egy lépcső, ami mindig fölfelé megy – szemléltette Veprik Róbert igazgató a látogatószámok alakulását.Mivel a várostól évek óta azonos összegű támogatást kapnak, a többletbevétel segít abban, hogy a fejlesztéseik fenntartási költségét kigazdálkodják. A vadaspark vezetője szerint az állatbemutatók színvonala és a programok vonzzák be a közönséget.Nagy szerencséjük volt 2016-ban az időjárással is, ez ugyanis jelentősen meghatározza a látogatókedvet. Számukra az az ideális – magyarázta az igazgató –, ha tavasztól őszig napos kellemes meleg idő van, kevés esővel. A kánikulát sem szeretik a vendégek, hiába jobb a vadaspark mikroklímája a városénál. Májusban és júniusban a sok eső miatt nem vonzott sok vendéget az állatpark, de a július–augusztus bőven behozta ezt a kiesést.Idén pedig új fejlesztésbe fognak: 480 millió forintból a kambodzsai Angkort, Délkelet-Ázsia egyik legismertebb kultikus helyét idéző elefántházat építenek, amely öt ázsiai elefántnak ad majd otthont. Ennek kivitelezési munkáit a tervek szerint még tavasszal megkezdik.