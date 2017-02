Rekordbevételt értek el a szegedi szálláshelyek

2017-es turisztikai kiadványok



Az önkormányzat minden évben megújítva kiadja a Szegedi Látnivalók, a Szegedi Információk kiadványt és az éves Szegedi Programajánlót. Ezek segítségével népszerűsítik a várost a belföldi és külföldi utazási kiállításokon, a nagyobb rendezvények kitelepülésein – és eljuttatják ezeket az ország összes Tourinform-irodájába. A Látnivalók 11 nyelven jelenik meg, és a város 34 turisztikai attrakcióját mutatja be, az információs füzetben szerepelnek a szegedi szállásadók, vendéglátóhelyek és egyéb turisztikai szolgáltatók. A programajánló a vendégek szempontjából jelentős városi eseményeket foglalja össze magyar, angol és német nyelven.

Tavaly nyílt a belvárosban a Partium Hotel - nő az igény a színvonalas szálláshelyekre. Fotó: Karnok Csaba

Szeged turizmusa 2016-ban is jó évet zárt, a 184 ezer vendég 377 ezer éjszakát töltött a városban. – Az előbbi 12, az utóbbi 13 százalékos javulás a 2015-ös adatokhoz képest – tudtuk meg Ács Szilviától, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.A vendégeknek valamivel több mint egyharmada, 63 ezer volt külföldi, ők 119 ezer éjszakát töltöttek el nálunk. Igaz, velük még kétéjszakás város sincs Szeged, de a hazai vendégeknek köszönhetően az átlag azért kettő fölé megy. Ebben bizonyára erősen érződik a Szegedi Szabadtéri Játékok hatása, de kell az egyéb program és látnivaló is. Nem véletlenül tervez több mint 1,5 milliárdos fejlesztést 2017-ben ezen a területen a város. A vadaspark elefántházára 480 millió forintot fordítanak, de 300 millió feletti összeg jut a Móra Ferenc Múzeumra, a Belvárosi mozira és a Partfürdőre is.Szeged igyekszik, és ezt a szallas.hu portál friss felmérése is igazolja – a város ugyanis bekerült a 10 legnépszerűbb hazai utazási célpont közé, mégpedig hatodikként. A fővároson kívül Siófok, Hajdúszoboszló, Eger és Gyula előzi csak meg, és ezen nincs mit szégyenkezni. Messze „veri" Pécset és Debrecent, míg Miskolc és Győr nem is került a legjobb 10 közé.

A turizmus forintosítható, Szegeden a kereskedelmi szálláshelyek árbevétele tavaly megközelítette a 2,9 milliárd forintot, ebből a külföldiek kevéssel egymilliárd felett részesedtek. A 2016-os összes bevétel egyébként 420 millió forinttal volt magasabb a 2015 évinél, ami a vendégszámnál és -éjszakánal is nagyobb, 17 százalékos javulás.Egyre több új és színvonalas szálloda, panzió kínálja szolgáltatásait Szegeden, miközben jól teljesítenek a már bejáratott, nagy forgalmú, patinás hotelek is. Köztük például az újszegedi Forrás. Igazgatója, Maklári Lászlóné a minap nyilatkozta lapunknak, hogy a felújítás óta minden évben jobb eredményeket érnek el, mint az előzőben. Egyre többször mennek telt házzal, főleg a hazai hosszú hétvégéken, illetve a szerb nemzeti ünnepek idején.– Folyamatosan bővül a turizmus Szegeden, és ez tovább javul, amikor az ELI lézeres kutatóközpont is teljes kapacitással működik majd – mondja Varga Róbert, a Hotel Partium tulajdonosa. Megtudtuk, hogy a tavaly nyitott Honvéd téri szálláshely mellett továbbiakat is terveznek Szeged belvárosában, úgy látják, van és lesz is igény színvonalas hotelekre.