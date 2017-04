Rekordidő alatt húzták fel a rabok a második kerítést a magyar-szerb határon

A kormány jelenleg nem tervez újabb technikai erősítést a határon. – A hivatásos állomány dolgát is megkönnyíti az újabb kerítés – Kontrát Károly, a Belügyminisztérium politikai államtitkára jelentette készre a márciusban indult építkezés befejezését. Az államtitkár pénteken beszámolt arról is, hogy a fizikai és a jogi határzár is jól vizsgázott, alig kísérlik meg annak megrongálását.

– Összességében csökken a nyomás – Kontrát az újabb határzár-kiegészítést azzal indokolta, hogy várhatóan a jövőben ismét számítani lehet arra, hogy erősödik a migráció. A határzárat kiegészítő újabb négy és fél méteres kerítést összesen hétszáz elítélt és százötven felügyelő irányította, naponta háromszázan dolgoztak az építkezésen. A két kerítés közötti manőverutat is elegyengették, új magaslati őrhelyeket, a határvédők számára pihenőhelyeket is kialakítottak. Az építéshez összesen nyolcvan tonna vezetődrótot és ötezer tekercs NATO-drótot használtak fel. A határzár megerősítésére 4,8 milliárd forintot költött a kormány.