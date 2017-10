Rekordot döntött a Rubik-kockával: ismét remekelt az üllési Maróti Róbert

Egy vágya teljesült: országos Rubik-rekordot döntött az üllési Maróti Róbert. Archív fotó: Frank Yvette

Országos Rubik-rekordot döntött az üllési Maróti Róbert, akiről tavaly nyáron írtunk lapunkban. Róbert azt mondta, 11 évesen került a kezébe először a bűvös kocka, de akkor még csak két oldalt tudott kirakni hosszas gondolkozás után (2016. augusztus 3.: Úgy Rubik-kockázik, mintha írna ).

A fővárosban a hétvégén megrendezett Hungarian Open országos Rubik-versenyen kimagasló eredményeket ért el, megdöntötte a 3×3-as kockakirakás átlagrekordját: 8,49 másodperces átlagot produkált. A korábbi rekordot Bózsing Hunor tartotta 8,51 másodperccel.

Az akkor 18 éves fiú azt tűzte ki célul, hogy ismét övé legyen a legjobb magyar idő 3×3-as kockával. A versenyeken elért időeredményei alapján a hazai élmezőnyben jegyzik a fiatal kockást. Maróti nevéhez már egy nemzeti rekord is fűződik.Az átlagot öt kirakás után számítják, ahol kihúzzák a leglassabb és leggyorsabb eredményt, a bennmaradó három időeredményt osztják el hárommal. Róbert a többi versenyszámban is remekelt. A 7×7-es kocka versenyszámban második, az 5×5-ös és 4×4-es számokban harmadik helyezést ért el.Mint korábban elmondta, nemcsak kirakja, hanem gyűjti is a különböző kockákat. Úgy fogalmazott, ezek kirakása számára olyan, mint az írás. – Ahogy egy idő után nem gondolkozik az ember egy betű leírásán, úgy jön magától a színek helyrerakása is – magyarázta Róbert.