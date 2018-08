Rekordot döntött a SZIN: péntekre és szombatra is minden jegy elkelt

Sportolni is lehet

Szombaton a SZIN Civil Falujában 12 órától várja a sportolni vágyó fesztiválozókat a Magyar Ergométer Szövetség, ahol az ergométert lehet kipróbálni. A beltéri evezés vagy ergométeres evezés a közelmúltban a komoly evezősök szárazföldi felkészülési eszközéből önálló sportággá nőtte ki magát.

A Szegedi Ifjúsági Napok modern kori, 2003 óta tartó történetében most először fordul elő, hogy péntekre és szombatra is minden jegy elkelt, azaz telt házas mindkét nap, amiről Jávorszky Iván, a fesztivált szervező Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta lapunkat. Ezzel már biztosan rekordot döntött az idén 50 éves rendezvény, amelynek szervezői pénteken kitették a megtelt táblát a bejárathoz.Szerencsére négy különleges vendég időben megvette a jegyét, így velük várhattuk a péntek esti buli csúcspontját, a Pet Shop Boys koncertjét. Mágori Csaba akkora SZIN-rajongó, hogy 2003 óta egy kivétellel az összes fesztiválon itt volt. Ebben még nem lenne semmi különleges, de a hódmezővásárhelyi fesztiválozó amellett, hogy egyidős a rendezvénnyel, azaz 50 éves, 2011 óta mindig 2500 kilométert utazik, hogy Szegeden bulizhasson. Csaba Finnországban, Hämeenlinna városában lakatos-hegesztő.– Korábban is fesztiválrajongó voltam, a Szigetre jártam, de egyre drágább lett, Szeged pedig közelebb van. Örülök, hogy minden korosztály itt van, széles a skála a fesztiválozók és a fellépők tekintetében is – magyarázta Csaba, aki a csütörtöki Ákos-koncert mellett hátsó színpadon fellépő metál zenekarokat – a Roadot és a Depressziót – élvezte. – Akiket más fesztiválon is láthatok, azokat itt elkerülöm, de a Pet Shop Boys-ra nagyon kíváncsi vagyok, mert nem láttam még őket élőben, csak bakelitem van tőlük – tette hozzá.Más zenei ízléssel érkeztek a Partfürdőre a sándorfalvi hármas ikrek, akiknek 18. születésnapjáról nemrég számoltunk be lapunkban (2018. július 23.: Csak a ruhákon és a fiúkon vitázik Niki, Viki és Heni – 18 évesek lettek a sándorfalvi hármas ikrek). A hármas ikrek világra jötte annak idején még ritkaságszámba ment. Niki, Viki és Heni azóta is elválaszthatatlanok: egymás legbiztosabb társai, közös a baráti körük – sőt még a gardróbjuk is. A lányok a fesztiválon is vigyáznak egymásra. Ez az első alkalom, hogy elengedték őket bulizni. – A szüleink nagyon védenek minket, de fölösleges az aggodalmuk. Eszünk egy pizzát, iszunk egy rozéfröccsöt, azzal elvagyunk. Sokszor próbálnak meghívni minket fiúk, de mi mindig visszautasítjuk – mondták. Niki, Viki és Heni minden reggel az első busszal, 5.20-kor indulnak haza Sándorfalvára a Mars térről, hogy időben odaérjenek, hajnali négykor indulnak el a Partfürdőről.Csabával ellentétben a Pet Shop Boys egyáltalán nem érdekelte a lányokat, egyetlen slágerüket sem tudták felidézni. – Nem ismerjük őket igazából – vallotta be Niki. A lányok a Halott Pénz, Horváth Tamás, a Punnany Massif, Jess Glynne és a DJ-k produkcióira voltak kíváncsiak.Az extravagáns, látványorgiát kínáló élő fellépéseiről ismert angol szinti-pop formációt Neil Tennant, a Smash Hits nevű angol popzenei lap szerkesztője (énekes) és Christopher Sean Lowe építészmérnök-hallgató (billentyűs) alapította 1981-ben Londonban. Ők Anglia legsikeresebb popduója. A Pet Shop Boys először 1991-ben járt Magyarországon, legutóbb négy éve, 2014-ben lépett fel. A zenekar a Super Tour részeként érkezett a SZIN-re.