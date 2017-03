Relaxáló levesek, friss kenyérbe zárt ízbombák

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A magyarok többsége szívesen eszik levest, még ha a napi rohanásban gyakran el is feledkezünk vagy lemondunk róla. Pedig a leves, ha kell, átmelegít, ha kell, hűsít, megnyugtat, feldob – nem véletlen a népszerűsége. Emiatt is vannak gyakran olyan sokan ebédidőben a Soup Port levesbárban. Meg azért, mert gyorsan finomat ehetünk, és ha a helyben, friss alapanyagokból készülő szendvicseikből is választunk hozzá egyet, garantáltan jóllakunk egy ezresből. Egy bakonyi betyárlevest vagy éppen egy egzotikus kókusztejes csirkehúslevest főfogásként követhet például egy mézes-mustáros csirkés szendvics. Aki szereti a kiülős ebédelést, annak be fog jönni, hogy a belváros egy viszonylag kevésbé forgalmas részén a napsütötte utcán üldögélve fogyaszthatja el az ebédjét. De ha nincs rá ideje, elcsomagolják neki, sőt ki is szállítják.Jó fűszerezett, ínycsiklandozó szendvicsekből, SUB-okból nagy a választék a Kárász utcai Subwayben is, ahová reggeltől egészen késő estig betérhetünk, ha gyorsan valami finomat és könnyűt ennénk. A szendvicsek frissen készülnek, friss kenyerekből, válogatott zöldségekből, fűszerekből, sovány húsokkal, de ha kell, akár hús nélkül is. Aki akarja, kenyér nélkül, „salátaként" is felszolgálják neki kedvenc szendvicse alapanyagait, de szerintem kár kihagyni a frissen sült kenyérféleségeket. A fogások mellett ráadásul feltüntetik a kalóriatartalmat és az összetevőket is, így ha valaki diétázna, ez alapján is tud válogatni.A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.