˝Remegtek a dóm falai˝ - Juray Miklós és a Vaszy Viktor Kórus tagjai 60 éves jubileumukat ünneplik

Magával ragadó volt Vaszy Viktorral dolgozni – emlékezik Juray Miklós. Fotó: Frank Yvette

– Szegeden voltak ugyan oratorikus koncertek, de nem volt állandó énekkara a városnak. Erdős János és Szécsi József ment el annak idején Vaszy Viktorhoz. Még végig se mondták a tervet, Vaszy máris rábólintott, hogy vezeti majd a kórust – mesélte a kezdetekről Juray Miklós. – 1958. május 5-én volt az első próbánk, több mint százan vettünk részt rajta. Azután három nappal később már kezdtük is gyakorolni Beethoven 9. szimfóniáját.A kórus megalakulásakor három fő céljuk volt. Ellátni a helyi és a dél-magyarországi oratóriumi igényeket, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékoknak és a Szegedi Nemzeti Színháznak besegíteni. Ezeket a feladatait a kórus a mai napig ellátja. Hatvan év alatt 687 hangversenyt adtak. Ebből 49-szer Verdi Requiemje volt terítéken. 27-szer Vaszy ideje alatt, 22-szer pedig halála után. Vaszy Viktorral egyébként 5 ősbemutatója volt a kórusnak.– A legmagasztosabb, tiszta pillanatokban mindig felfelé tekintett, úgy vezényelt. Magával ragadó volt vele dolgozni – emlékszik vissza Juray Miklós Vaszy Viktorra. – A neve hallatán mindig a Requiem jut eszembe. A tételek tanulásakor részletesen elmesélte, mi mihez kötődik. Elemezte a művet. Rendkívül széles dinamikai skálán mozog, mindig nagy élmény előadni.Vaszy Viktor idejében olyan is előfordult, hogy 127-en adták elő a Requiemet. A mai nagyszínházi koncertjükön is ez kerül elő, csak ezúttal 80–90 emberrel. A koncert előtt, 19.15-kor koszorúzást is tartanak a Szegedi Nemzeti Színházban a karmester emlékére, valamint napközben a Dóm téri Pantheonban és Somogyi utcai egykori otthonának falánál. A kórus egyébként majdnem napra pontosan 60 éve adta első koncertjét, 1958. november 10-én.Kobajasi Kenicsiró japán karmester is dirigálta már a Requiemet a dómban, 1978-ban. Juray úgy emlékszik vissza rá, hogy lehunyt szemmel vezényelt, rémisztő pontossággal, fejből. Viszont Gyüdi Sándor, a jelenlegi igazgató is dirigálta már a művet. Pár éve olyan tempót diktált, hogy remegtek a dóm falai. A mennyezetről egy kis vakolatdarab le is esett.– Kevés olyan karmester van, aki az előadás után megköszöni az élményt a kórusnak. Lukács Ervin ilyen volt, vele is előadtuk a Requiemet. Felállt a pulpitusra, élt az egész mű. Egyébként a mai napig élvezek próbákra járni és közösen dolgozni a kórussal – mondta Juray Miklós.