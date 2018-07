Rendezvény miatt hétfőn zárva a Huszár Mátyás rakpart - este a Belvárosi hidat is kerülje!

A felvonulás útvonala: Kárász utca – Széchenyi teret keresztezve – Széchenyi tér sétány – Vár utca – Stefániát keresztezve – Huszár Mátyás rakpart.

Hétfőn egészen éjfélig lesz lezárva a Huszár Mátyás rakpart a Sárkányhajó Világbajnokság megnyitó rendezvénye miatt. Kedden reggel ismét zavartalanul lehet majd közlekedni a rakparton.Az SZKT közleménye szerint hétfőn este a rendezvény megnyitója miatt, 18:10 órától a részt vevő csapatok felvonulása miatt a felvonulás által érintett metszéspontokon a közösségi közlekedést időszakosan lezárják.Ma este még a Tisza felett (a Belvárosi híd alatt) műrepülési bemutatót is tartanak, melynek biztosítása érdekében a Belvárosi hidat 18:30 órától az egyéni közúti járműforgalom elől, és várhatóan 18:50 órától 19:15 óráig a tömegközlekedés elől lezárják.A rakpartot legközelebb pénteken este 18 órától zárják le és egészen hétfő (2018. júlus 23.) 12 óráig zárva is marad. Így jövőhéten hétfőn reggel is kerülni kell majd azoknak, akik a rakparton szeretnének közlekedni.