Rendezvényközpont lesz a hét éve üres Tisza Gyöngyéből - látványterv

Több tulajdonosváltás után új életre kelhet a régi szegedi szórakozóhely, a Tisza Gyöngye. Megírtuk : volt olyan gazdája, aki szállodát, más éttermet alakított volna ki benne, de egyik terv sem valósult meg. Tavaly óta új tulajdonosa van az épületnek.A szlovákiai bejegyzésű Converse s.r.o. vállalkozás egy szegedi cégtől vette meg a betonépítményt, ami alatt a földterület továbbra is az önkormányzaté, ám a város lemondott a felépítmény elővásárlási jogáról. A szlovákiai cég részenként akarta értékesíteni az épületet, de meggondolták magukat.A hajléktalanok beköltözése miatt gyorsították fel az építkezést. Saját beruházást terveznek, amibe más befektetőket is bevonnak: rendezvényközpontot alakítanak ki.

A Gyöngye múltja



A Tisza Gyöngye 1975-ben nyílt, előbb városképi jelentőségű étterem, majd diszkó üzemelt benne. 2009 novemberében tartották a búcsúbuliját. 2010-ben a Gyöngye Kft. 363,7 millió forint támogatást kapott a 860 milliós beruházásához, de bankhitelt nem kaptak hozzá. Így lemondtak a fejlesztésről. 2015-ben már a Tri Star Group Kft. adta el a Converse s. r. o. cégnek 60 millió forintért.

Az ügyvezető, aki nem kívánt névvel szerepelni, a terveket megmutatta, és folyamatos tájékoztatást ígért a beruházás menetéről. Az egykori diszkó helyén romklubot rendeznének be színpaddal, ahol kezdő zenekarok is bemutatkozhatnak. Az emelet másik felét nagy rendezvényteremnek építik át. A középső szinten apartmanokat és egy kisebb rendezvénytermet helyeznek el. A lábakon álló épület alját nyitott rendezvények befogadására teszik alkalmassá. Legfelül tetőteraszt nyitnak kávézóval.A kétezer négyzetméteres ingatlan átépítése nagyjából 200 millió forintba kerül. Jelenleg a hatósági engedélyeket szerzi be a tulajdonos, addig állagmegóvást végeztet az épületen. Az átalakítás várhatóan két hónap alatt elkészül, és ősszel kinyitják a rendezvényközpontot.