Rendhagyó történelemóra a marhavagonban: így emlékeznek a holokausztra

Budapesti és szegedi önkéntes fiatalok vezetik a látogatókat a marhavagonban berendezett holokauszt-emlékkiállításon: az Indóház téri állomás kilencedik vágányán a saját szemükkel láthatják, milyen vagonokba zsúfolták be az áldozatokat. A kiállítást már 10. éve rendezik meg: eddig több mint 90 településen láthatta több mint 143 ezer érdeklődő a mozgó tárlatot, mondta el Gordon Gábor, a magyarországi Élet Menete Alapítvány elnöke a csütörtöki megnyitón. Beszédet mondott még Aharon Tamir, az Élet Menete Alapítvány nemzetközi elnöke, Joób Márton önkormányzati képviselő, Kiss-Rigó László püspök, Schwarcz Péter rabbi és Répás Péter kuratóriumi tag. A megnyitó után két középiskolás csoport is megérkezett: a szentesi Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és a szegedi Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak tartottak rendhagyó történelemórát az önkéntesek.– Már korábban is hoztam ide egy osztályomat, szerintem szükségük van az élményre, hogy lássák – mondta el a szegedi fiúosztály tanárnője, Kabók Júlia. – Éppen hétfőn vettük a holokausztot, és meglepően sok filmet ismertek, például a Schindler listáját, pedig „idősebb" a film, mint ők maguk.A csoportokat arról is kérdezték a tárlatvezetők, hogy mi jut eszükbe a zsidóságról, a rasszizmusról – arra a kérdésre keresték a választ, hogyan jutott el idáig az ember. A kiállítóhelynek berendezett vagonban pedig végül felelhettek rá: üzenetet hagytak egy táblán, hogyan akadályozhatnak meg egy újabb, hasonló katasztrófát.