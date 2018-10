Rendkívüli közgyűlés lesz Szegeden a börtönbüntetésre ítélt városvezetők ügyében

Rendkívüli közgyűlés lesz Szegeden, kedden reggel fél nyolckor. Az ülést a polgármesteri hivatal szürke épületében tartják, nem a díszteremben, mert ott – a városháza meghívója szerint – felújítási munkákat végeznek. A meghívó szerkesztőségünkhöz hétfőn későn délután érkezett meg.A rendkívüli közgyűlést közgyűlést a Fidesz és a KDNP kezdeményezésére hívta össze Botka László polgármester. Haág Zalán, a KDNP frakcióvezetője még a múlt héten szólította fel Botka Lászlót, hogy mentse fel a munkavégzés alól a Gyulai Járásbíróság által felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt munkatársait, Mózes Ervin címzetes főjegyzőt, Solymos László alpolgármestert és Kalmár Gábor kabinetvezetőt.Haág Zalán akkor azt is közölte, ha a polgármester ezt nem teszi meg, akkor kezdeményezni fogja a rendkívüli közgyűlés összehívását.Haág Zalán lapunk kérdésére most elmondta: a képviselők is csak hétfőn délután kapták meg a meghívót. Felhívta a figyelmet: egy olyan kisméretű terembe hívták össze az ülést, ahol a képviselők és a polgármesteri hivatal munkatársai el sem férnek. Haág Zalán szerint ezzel egyértelművé vált, hogy Botka László elmenekül a felelősség elől, és a határozatképtelenségre játszik. Szerinte a szocialisták és koalíciós partnereik várhatóan nem jelennek meg az ülésen.

Megértjük, hogy a polgármester sarokba szorítva érzi magát a fejlemények miatt, azonban sokkal egyszerűbben is kiszabadulhatna a szorongatott helyzetéből, ha egyszer az életben vállalná végre valamiért a felelősséget és felmentené három, felfüggesztett börtönre ítélt bizalmasát.

fogalmazott Haág Zalán.