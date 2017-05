Rendőr elöl, hajtány hátul: 500-an futottak végig éjszaka a 2-es villamos vonalán - fotók, videó

Közel ötszázan futották le szerda éjszaka a 4,6 kilométeres távot a VI. Éjszakai Jótékonysági Villamosfutáson. A hagyományos akción idén dupla annyian indultak, mint tavaly , bár akkor eső és fagy is nehezítette az elhivatott 240 ember dolgát.Most ideális idő várta a futókat, és rendhagyó módon nem csak a orvostudományi kar képviseltette magát, hanem szinte kivétel nélkül minden egyetemi kar képviseltette magát, ahogy a hallgatói önkormányzatok és cégek is. Ráadásul sok "külsős" is érkezett. A sportruhás tömegben Majó-Petri Zoltánnal, az SZKT igazgatójával is találkoztunk.Az SZKT idén több dologgal is meglepte a jótékonykodókat: a futóknak aranyos üzeneteket írtak ki a menetrendet jelző táblákra végig az 1-es villamos vonalán, egészen a Plázáig. A futókat pedig 3 hajtány is kísérte, amik nem csak a legifjabb indulókban váltottak ki csodálatot hanem sok idősebben is.Egy rövid bemelegítő után aztán elrajtoltak a futók, rendőri biztosítással. A Plázánál aztán pólóval és ásványvízzel várták a célbaérkezetteket.A fiúknál a hosszútávfutó, Szöllősi Renátó, míg a lányoknál Palcsó Noémi győzött. A legifjabb idén a 2009-es Varga B. Ákos lett, a tisztességesen végigfutotta a távot. Az ajándéknak szemmel láthatóan nagyon örült.A főszervező Honti-Kiss Marcell, a Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület elnöke elmondta, idén nem egyesületnek, hanem a gyermekklinikának ajánlják fel a befolyt összeget, ugyanis játszószobát szeretnének kialakítani saját kezűleg.