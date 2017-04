Rendőrnek adták ki magukat, kiraboltak egy szír migránst - fegyházba mennek

Hiába a védők fellebbezése, nem enyhítette a másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék annak a négy férfinak a büntetését, akik még 2015 nyarán nagyjából százezer forintot raboltak egy szír férfitól. Az elsőfokú eljárásban még öt vádlott volt, de az ügyész a Szegedi Járásbíróság ötöd rendű vádlottra kiszabott határozatát elfogadta, így az ötödik férfi azóta a közel három hónapos közmunkát már le is dolgozhatta. A többiek öt-hat évi fegyházat kaptak a rablásért, most a kiszabott több évi szabadságvesztést hagyta jóvá számukra a Szegedi Törvényszék. Ez ellen már nem lehet fellebbezni, a fegyházba be kell vonulniuk.2015-ben menekültek ezrei érkeztek a zöldhatáron keresztül, őket az idegenrendészeti és menekültügyi eljárások után vasúton a nyitott táborokba irányították. Egy állomásról elsétáló szír férfit szólítottak le a vádlottak, azt ígérték neki, hogy a nála levő 350 euróért Budapestig elviszik autóval. A Szabadkai úton beültették az autóba, s azzal, hogy tankolniuk kell, előre kértek tőle 200 eurót a Kolozsvári téren. Végül dulakodtak és elvették a táskáját. A szír férfi feljelentést tett és az öt férfit el is fogták. A harmadrendű vádlott vallomást tett a nyomozás során, őt el is engedték az előzetes letartóztatásból, míg a többieket a szerdai tárgyalásra is a börtönőrök kísérték. Legfőképpen ennek a vallomásnak az alapján lehetett tudni, hogy mi történt. Az elsőrendű vádlottat rablásra való felbujtással, míg a többieket társ tettességben elkövetett rablással vádolták. Az ügyvédek főként azzal érveltek védőbeszédeikben, hogy a fő bizonyíték a harmadrendű vallomásán alapszik, de szerintük egy ugyanabban a perben vádlott szavahihetősége megkérdőjelezhető.Nagy Andrea, bíró szerint csak az elsőrendű vádlott tudhatott a menekültnél levő pénzről, mivel ő állapodott meg vele, így az első fokon kiszabott büntetést helybenhagyta.