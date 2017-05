Rendőrök és rendőrkutyák lepték el az Állomás utcai erdőt, markoló dolgozik a töltés felől

- Egy markolót láttunk dolgozni az erdő töltés felé eső oldalán. Egy arra bicikliző helybéli elmondta, már elindult a találgatás a közelben lakók között, hogy a rendőrök lehet, hogy egy tatabányaihoz hasonló esettel állnak szemben.Több rendőrautó vonult ki szerda kora délután a Nagyállomás környékére, az Állomás utcába. Úgy tudjuk, az erdős területen vizsgálódnak.A környéken lakóktól megtudtuk, hogy délután fél 1 körül legalább egy tucat rendőrautó érkezett a környékre, egyesek egy bilincsben kihozott férfiról is beszámoltak. Utána rendőrkutyák lepték el a területet, ahol még most is folyik a keresés.Az üggyel kapcsolatban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől azt a választ kaptuk, hogy "a rendőrség büntetőeljárásban nyomozási cselekményt hajt végre."