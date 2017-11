Rendőrök vallottak a terrorperben

A jelenleg 41 éves férfit a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség.



A Cipruson élő Ahmed H.-t a Szegedi Törvényszék tavaly novemberben bűnösnek találta, és tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta, de ezt a döntést a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú eljárás megismétlésére kötelezte a bíróságot.



A vádirat szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke-Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarország belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.



A Kóbor Jenő bíró által a csütörtöki tárgyaláson felolvasott rendőri vallomások szerint a vádlott volt az egyik, aki hangosbeszélőn keresztül szólt a határ vajdasági oldalán összegyűlt tömeghez. Többen is felismerték benne azt, aki ultimátumot intézett a rendőrökhöz, 5-10 percet adva a határ megnyitására, azzal fenyegetőzve, ha nem engedik át őket, megtámadják a határt védő sorfalat.



Néhány rendőr úgy emlékezett, a vádlott előbb csitítani próbálta a migránsokat, de később ő is fenyegetővé vált.



Ahmed H. szinte minden rendőri vallomáshoz megjegyzéseket fűzött, tagadta bűnösségét. Kétszer is úgy fogalmazott, "ítéljék életfogytiglanra", ha van bizonyíték arra, hogy ő volt az, aki felkapaszkodott a kerítésre és onnan fenyegette a rendőröket.



A vádlott azt mondta, a helyszínen készült felvételeken látszik, hogy akkori öltözete és testalkata alapján nem ő az, aki a migránsokat hergelte. A bíró megnyugtatta a férfit, hogy a tárgyalás későbbi szakaszában levetítik a videofelvételeket.



A per január 8-án más tanúk és a vádlott korábbi vallomásainak ismertetésével folytatódik.