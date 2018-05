Rendőrök vigyázták a bankautomatát a Csillag térnél

Jellemzően ketten, de volt, hogy négyen is. Udvariasan a legközelebbi berendezést ajánlották a bevásárlás előtt pénzt felvenni akaróknak. Ez sokaknak sikerült is, a Debreceni utca és a Szilléri sugárút sarkán például hibátlanul üzemelt a pénzintézet másik automatája. Decemberben már írtunk erről a bankomatról (2017. december 15.: Megpiszkálták a Csillag téri bankautomatát), így megkérdeztük a rendőrséget, hogy pontosan mettől meddig voltak ott és tereltek a kollégák? És mi történt pontosan? Gyorsan jött a tömör válasz: forduljunk a bankhoz.



Az OTP-nek is jeleztük, hogy fizetés után a szombat délelőtti bevásárlás előtt sokan hoppon maradtak, nem tudtak ott pénzt felvenni. Megkérdeztük: pontosan mettől meddig volt üzemszünet ennél az automatánál? Arra is kíváncsiak voltunk, hasonló dolog történt-e, mint tavaly év végén, amikor valaki megpiszkálta az automatát.

– A decemberi esettől eltérően szombaton egy meghibásodás történt, amelynek szervizelését rövid időn belül elvégeztük. Ezután az ATM ismét üzemképes volt – válaszolta a pénzintézet.