Rendőrségi motorcsónak, részeg szemüveg, emberen kipróbált gumibot és fegyverek a rendőrnapon

A hatalmas forgók szomszédságában délután 5 óráig van lehetőség kipróbálni a rendőrjárműveket - motorokat, autókat, sőt még egy hajót is hoztak, melyekbe a gyerekek beülhetnek. A nagyobbak teszteket tölthetnek ki, a részeg szemüveg pedig még a felnőtteknek is érdekes és tanulságos játék. Egy elkerített részen bárki a kezébe veheti a kiállított fegyvereket, a gumibotot pedig élő emberen is ki lehet próbálni - ő természetesen védőfelszerelésben tűri az ütlegeket. A rendezvényen apró ajándékokat is kapnak a résztvevők.