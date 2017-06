Rendszeresen kigyullad a tarjáni gaztenger

Balla Eszter szerint is többször gyulladt már ki a terület az elmúlt években.

– Nem csodálom, hogy kigyulladt! Nem tudom, miért kell mindig megvárni, hogy mellmagasságig érjen a gaz, és aztán leégjen – mondta az Építő utcai iskolánál egy anyuka, akit a vasárnapi tűz kapcsán kérdeztünk. Vasárnap este riasztották az Építő utcába a tűzoltókat, miután lángra kapott a volt Gyevi temető hátsó részén az elszáradt aljnövényzet.Nem először. Mint kiderült, a másfél méteres gazt addigra már lekaszálták, viszont otthagyták a területen, kiszáradt, így elég volt egy szikra, hogy meggyulladjon. Az egyik szomszédos panelházban élő olvasónk szerint az elhanyagolt telken gyakran fordul elő tűzeset, ő pedig attól is fél, hogy egyszer az ő házukat is elérik a lángok.– Legfeljebb kétszer vágják le egy évben. Szerintem a tulajdonos arra vár, hogy magától elszáradjon, és akkor megspórolhatja a fűnyírást – vélte a vizsláját a tűz helyszínétől távolabb sétáltató Lovászi Vilmos . A volt temetővel szomszédos tízemeletesben lakó férfi gyakran jár ide a kutyájával, és lesújtó véleménye van a terület gondozásával kapcsolatban.

– Öt éve lakunk itt, azóta a férjem szerint ez a harmadik eset, hogy kigyulladt a gazos terület mellettünk. A vasárnapit ugyan nem láttam, de arra emlékszem, hogy amikor négy éve kigyulladt a konditerem melletti rész, háromszor ekkora terület égett le. Akkor be is kellett csuknunk az ablakot, mert ömlött befelé a füst, ugyanis többnyire a temető felől fúj a szél – mondta a kisgyermekeivel hazafelé tartó Balla Eszter.A terület az évek óta felszámolás alatt álló J. V. H. 2000 Kft. tulajdonában van. Kerestük őket, hogy megkérdezzük, nem érzik-e kötelességüknek a terület gondozását, de egyetlen fellelhető telefonszámukon nem értünk el senkit. Megkérdeztük a körzet önkormányzati képviselőjét, Mészáros Tamást is, hogy tudnak-e nyomást gyakorolni a cégre vagy a felszámolóra azért, hogy rendben tartsák a területet.– Sajnos nem sokat tudunk tenni, mert egy felszámolás alatt álló cégtől hiába is követelné a környezetgazdálkodás a gyakoribb kényszerkaszálás költségét, nem tudnák behajtani rajtuk – mondta el a képviselő. Hozzátette, csak a garázssor mögötti néhány méteres sávban vágják rendszeresen a füvet, mert az önkormányzati kezelésben van.